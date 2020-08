Niños entre 6 y 11 años deben usar mascarillas según la OMS

Emiten la recomendación en pleno regreso a clases

Los niños tienen síntomas menos severos, pero no por eso están a salvo

Niños mascarillas. Justo cuando millones de niños regresan a clases, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que aquellos niños que tienen entre seis y 11 años de edad deberían usar mascarillas en algunos casos para ayudar a combatir la propagación del coronavirus.

Existe la creencia generalizada de que los niños menores de 12 años no tienen tanta probabilidad de propagar el virus como los adultos, según reporta la agencia The Associated Press.

En general, los niños presentan síntomas menos severos que los adultos, mientras que las personas mayores son las más vulnerables a una infección severa o morir a causa del nuevo coronavirus.

Ahora, la OMS indicó que las decisiones sobre si los niños de entre 6 y 11 años deberían usar mascarillas deben considerar factores como si la transmisión del COVID-19 es extensa en el área en donde viven; la capacidad del niño para usar una mascarilla; y la supervisión de un adulto cuando se pongan y quiten las mascarillas.

“Por suerte, la gran mayoría de los niños que están infectados con el virus parecen tener enfermedad leve o infección asintomática, y esas son buenas noticias”, dijo Maria Van Kerkhove, directora técnica del programa de emergencias de la OMS.

Aun así, advirtió que algunos niños pueden desarrollar casos severos por el coronavirus e incluso morir.

El número de infecciones confirmadas de COVID-19 en todo el mundo ha superado los 23 millones.

Las muertes confirmadas han superado las 809 mil, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Los expertos dicen que la cifra real es mayor en realidad debido a la cantidad limitada de pruebas realizadas, los casos leves no detectados y otros factores.

Archivado como: Niños mascarillas