“Mi sobrino me dijo que se empezaron a escuchar ruidos en la puerta de su salón y luego los balazos. Otros niños se asomaron a ver por la ventana lo que estaba sucediendo. Mi sobrino vio cuando le dieron un tiro a su maestra y a un amiguito de él”, recuerda Adolfo Hernández sobre la narración de su sobrino.

Niño sobreviviente Uvalde. Adolfo Hernández y el niño Mel no se conocen, pero ahora están unidos de alguna manera tras la brutal masacre en Uvalde, una pequeña población al sur de Texas. Adolfo Hernández tiene un sobrino que estudia en la Robb Elementary School y que es compañero de Mel. Los dos, por separado, contaron su historia a Mundo Hispánico tras la tragedia.

Entonces Mel revela, con una tranquilidad pasmosa, que Samuel Ramos levantó su arma y comenzó a disparar. “Mató a casi todos mis amigos y a mis maestras… yo me quedé tirado quietecito”, dice el pequeño abriendo sus grandes ojos negros con asombro, mientras narra su pesadilla. Archivado como: Niño sobreviviente Uvalde.

“Me rompe el alma lo que pasó aquí”

Cuando la tragedia pasó, Adolfo Hernández pudo rescatar en el hospital a su sobrino, quien también sobrevivió ileso luego de la brutal masacre en Uvalde, Texas, perpetrada por Salvador Ramos. “Me rompe el alma lo que pasó aquí… me da bastante lástima. Me da coraje”, dice con la voz rota Adolfo Hernández.

“Mi sobrino gracias a Dios está bien… tengo un amigo que perdió a su hija, estuve toda la noche despierto y en cada noticiero que vi, salía su cara. Eso me me duele en el corazón porque mi amigo adora a sus hijas… me rompió el alma”, dice Adolfo Hernández al hablar de otra parte de la tragedia. Archivado como: Niño sobreviviente Uvalde.