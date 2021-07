Un niño acompañado de su madre, acudieron al dentista por una infección del menor

Durante el procedimiento, el pequeño empezó a quejarse y sus latidos fueron bajando

“No esperábamos salir de allí sin un hijo”, exclamó la madre Niño muere cita dentista. Las tragedias pueden ocurrir en cualquier momento, desde el instante en que una persona se para de la cama y comienza a realizar sus actividades esenciales y sin saberlo, podría estar en ese segundo que cambiaría su vida para siempre; pero hay ocasiones en que nunca se espera que ocurran este tipo de situaciones, mucho menos cuando se acude al dentista por un pequeño problema de caries. La ciudad de Kansas quedó sorprendida ante una noticia que sacudiría a sus habitantes, ya que un pequeño niño de tres años empezó a quejarse de un pequeño dolor de dientes y sus padres tomaron la decisión de llevarlo al dentista, sin saber que sería la última vez que lo verían con vida, ya que durante el procedimiento el menor empezó a quejarse y aconteció un problema que le quitó la vida. Niño muere cita dentista: Lo que le sucedió a Abiel De acuerdo con New York Post, un pequeño de Kansas de 3 años murió durante una visita al dentista, cuando aparentemente tuvo una reacción a un medicamento mientras le sacaban algunos dientes, así informaron a la audiencia, quien por redes sociales han estado activamente preguntando por el caso y ofreciendo su ayuda a la familia del menor. La madre del menor, ha estado informando a los medios lo que sucedió habló sobre aquel fatídico día, donde su hijo falleció a causa de una mala reacción con el medicamento y su propósito es informar a otros padres para que tomen precauciones con sus pequeños y no pasen por esa dolorosa situación que ha afectado a su familia, quienes se encuentran demasiado tristes por la pérdida del más pequeño de la familia. Archivado como: Niño muere cita dentista

Niño muere cita dentista: Acudió por un pequeño dolor De acuerdo con las declaraciones de su madre, el pequeño Abiel Valenzuela Zapata fue llevado por su madre a Tiny Teeth Pediatric Dentistry en Wichita la semana pasada para que le realizaran el procedimiento debido a una infección, después de haber consultado con dos médicos dentistas los que recomendaron el lugar por su excelente atención con menores de edad. Por ello, Nancy Valenzuela, la madre del menor no dudó en llevarlo hacia la clínica confiando en que su pequeño pronto se encontraría en perfectas condiciones, cuando le ayudaran en el procedimiento de infección, pero desgraciadamente todo empeoró cuando el procedimiento inició y el pequeño empezó a quejarse, pero nadie se imaginó que el niño se estaba poniendo bastante mal. Archivado como: Niño muere cita dentista

Niño muere cita dentista: Los últimos instantes de Abiel De acuerdo con las declaraciones de Nancy, el pequeño se empezó a quejar después de que le suministraran un medicamento para anestesiar la zona a tratar, por lo que el pequeño se inquietó y eso le preocupó, así que lo único que pudo hacer en esos instantes fue tratar de calmarlo para que el dentista continuara con el procedimiento. “Abiel lloró cuando le pusieron una inyección en la silla”, dijo la mamá de Abiel, Nancy Valenzuela, al noticiero de WDAM7. “Papi, todo va a estar bien”, intentando tranquilizar al menor mientras que el dolor pasaba. “Sabes que estás bien”, le comentó la mujer al pequeño, pero nunca se imaginó que fue el medicamento el que empezaría a causarle un profundo dolor al menor. Archivado como: Niño muere cita dentista

Niño muere cita dentista: La reacción al medicamento Fueron 3 minutos después de que el niño fue sedado y el dentista trabajó en su mandíbula inferior, el pulso del niño comenzó a disminuir y su mejilla se hinchó, lo que preocupó a los presentes quienes sin dudarlo un segundo, llamaron al 911 informando de los problemas que se estaban presentando durante el sencillo procedimiento dental al que habían sometido al menor. De acuerdo con NBC4, el informe que presentaron los policías al ingreso, el anestesiólogo dijo que Abiel estuvo bien durante unos 30 minutos bajo sedación. Mientras el médico trabajaba en la línea de la mandíbula inferior del niño, decía el documento, su mejilla se hinchó y su pulso disminuyó, las causas siguen manejándose por una reacción alérgica. Archivado como: Niño muere cita dentista

Niño muere cita dentista: No hay investigación policíaca Los medios locales se han comunicado con el departamento de policías de la zona para conocer qué fue lo que pasó y sobre todo, si se iba a iniciar un procedimiento legal contra la clínica, ya que fue el último lugar donde el menor de edad fue encontrado con vida, pero al ser un tema de “reacción alérgica” no se podía proceder a una investigación policíaca. “Se cree que el niño tuvo una reacción inesperada a la medicina proporcionada durante el curso de sus procedimientos dentales”, dijo el oficial Trevor Macy al medio, y agregó que no hay ninguna investigación criminal en el desgarrador incidente en este momento, por lo cual se descarta una hipótesis de negligencia médica. Archivado como: Niño muere cita dentista

La ida al hospital La madre de Abiel cuenta que cuando llegó el Servicio de Emergencias Médicas, a ella le preocupaba que algo estuviera mal, ya que los paramédicos no le informaban sobre el estado de su hijo; en el informe aparece que se inició la reanimación cardiopulmonar y, poco después, el niño fue llevado al hospital, donde murió más tarde. De acuerdo con WDAM 7, la madre les comentó que: “No fuimos notificados sobre él, sobre nada”, dijo a las cámaras de dicho noticiero. “Fue mucho después de que llegó la ambulancia y se enteró de que algo le había pasado a su hijo”, por lo que se encontraba mortificada ante la idea de que le hubieran hecho algo a su pequeño, cuestión que se enteraría más tarde.

“No esperaba salir de allí sin un niño” Las crudas palabras de Nancy han dejado a más de una persona impactadas, debido a que ella expresa que nunca pensó que esa situación le pasaría a su hijo y familia, por lo que su propósito al hablar con todos los medios posibles es captar la atención de otros padres y hacerles ver lo que sucedía cuando un procedimiento médico era ejecutado sin conocer los antecedentes de alergias en los menores. “No esperaba salir de allí sin un niño. No creo que ningún padre, ningún padre espere salir de un lugar en el que se sienta seguro ”, dijo Valenzuela, ante los medios. “… pero lo hicimos”, rompió en llanto, mientras señalaba una fotografía de su hijo y su hija menor estaba acompañándola durante la entrevista.

Su pérdida dejó un gran vació La madre de Abiel comentó que para toda la familia estaba siendo difícil superar la pérdida de su pequeño, especialmente para su hijo mayor, quien ha sido el que peor tomó la noticia del fallecimiento del pequeño Abiel, y fue Nancy quien habló del tema con un noticiario local, diciendo que hay días donde no saben el ‘por qué’ les pasó eso. “Lo vamos a extrañar porque era el más ruidoso en casa. Era muy juguetón y alegre “. Valenzuela comentó en el programa. “Todo me recuerda a él. Mi casa no se siente igual sin él”, dijo, para después mencionar como su otro hijo le dice que su hermano está en el cielo. “Señaló hacia arriba y dijo que estaba con Dios, así que me reconforta, pero me duele que él lo sepa”.

La fe les ha dado fuerzas Para Nancy y su familia, lo que los ha sostenido es su fe a Dios, en la que se han refugiado desde que falleció el pequeño Abiel y han buscado el apoyo de la pequeña comunidad de la iglesia a donde asisten, donde han puesto todas sus fuerzas y de esa forma desean entender por qué es que falleció el pequeño. “Sé que es un ángel y lo está haciendo bien. Eso me reconforta. Es difícil no tenerlo cerca ”, comentó Nancy Valenzuela,“ No sé por qué fue mi hijo, pero sé que Dios tenía un propósito”, finalizó la entrevista, diciendo que su pequeño cumpliría años en agosto, y que le prometió que investigará su muerte y generará conciencia a otros padres.

Se ha creado un Go Found Me La familia y cercanos crearon una página en Go Found Me para que se les apoye en los gastos de sepelio y demás que vayan apareciendo, ya que no tenían los medios suficientes para sustentar todos los gastos, por lo que se pide se comparta en redes sociales para llegar a la meta y colaborar con la familia Zapata Valenzuela. En la descripción de la página se lee: “(…) La familia necesita tiempo y espacio para llorar, y deseo que no se preocupen por los gastos financieros mientras lo hacen. Cualquier donación que se haga irá directamente a la familia y se utilizará para ayudar a cubrir los gastos que surgirán durante este momento difícil. Si conoce a Nancy y Angel, sabrá que son el tipo de personas que a menudo se desviven por ayudar a los necesitados.”