El niño entre lágrimas confiesa que se encuentra mal, ya que no ha comido nada desde que viajaron de Honduras hasta la frontera de México con Estados Unidos; Anderson les dice a las cámaras que no ha comido, ni tomado agua, que sólo han caminado para poder llegar al lugar que desean poder adentrarse, por lo que se siente mal, además que extraña a su madre, ya que ella falleció hace un par de meses. Él ni siquiera sabía que viajarían lejos de su hogar. Archivado como: Niño hondureño llora hambre.

“No me dijo nada, nada más me trajo”, fueron sus palabras ante los micrófonos del noticiero, quién captó el difícil momento que están viviendo padre e hijo, al intentar cruzar la frontera y que casi le cuesta la vida; el pequeño tuvo que soportar condiciones inhumanas para poder llegar a la frontera, aunque estas casi le costaran la vida. Archivado como: Niño hondureño llora hambre.

Reinaldo, el padre de Anderson nunca le avisó que saldrían de Honduras con destino a Estados Unidos, tan sólo lo hizo caminar y no mirar nunca atrás; un niño de ocho años tuvo que pasar por diversas condiciones, pero al no tener más opciones fue la única solución que encontraron, donde podrían salir adelante, por esa razón es que el pequeño acompañó a su papá.

“Aguantar hambre, no bebía agua, nada. No dormí nada. Tengo ocho años”, fueron las últimas declaraciones que dio Anderson al programa de televisión, para después pasar la palabra al padre, para que contara su versión de la historia, ya que el pequeño se encontraba en una situación estresante debido a la situación que estaba viviendo.

Cuando se entrevistó al padre, se le preguntó la razón por la que hizo que su hijo de ocho años pasara por toda esa situación, no sólo fue caminar, sino hacerlo pasar hambre y fue por eso que el reportero le preguntó si es que le dolían las declaraciones de su hijo, él contestó que le dolía con el corazón, pero que estaba muy difícil la situación, por lo que no podían pasar más tiempo en aquel lugar.

La situación es muy difícil en Honduras

La situación en países de Latinoamérica cada día es más complicada debido a la inseguridad que atraviesan, la mala economía y se le suma la pandemia que se vive, que ha causado que miles de personas pierdan sus empleos por los cierres temporales que sufrieron, lo que ha causado que miles de familias vivan las consecuencias.

“Debido a eso nos vinimos. Mi hijo tenía un negocito de helados. Allá la delincuencia me hizo quebrar, se me metieron para la muerte de mi esposa. Se me metieron y me robaron todo, freezer y todo”, dijo entre lágrimas el hombre, al hablar de la situación que hay en Honduras y el por qué viajaron a México para cruzar a Estados Unidos, mientras la cámara apuntaba al pequeño Anderson quien seguía preso del llanto.