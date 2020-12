Niño carga 16 mil dólares en la tarjeta de su madre jugando videojuegos

Un niño de 6 años descarga varias funciones de su videojuego favorito por un total de ¡16,000 dólares!

Niño descarga su videojuego favorito en el iPad y realiza cargos a la tarjeta de su madre ¡por 16,000 dólares!

Apple se ha negado a devolver el importe de los cargos accidentales, alegando que la responsabilidad es de los padres

La familia afectada considera que Apple es responsable de este tipo de accidentes y que ningún adulto pagaría más de 100 dólares por una tarjeta de juegos

Un niño de 6 años, que vive con su familia en Connecticut, se ha convertido en noticia en los últimos días, toda vez que, por accidente, descargó varias funciones de su videojuego favorito en la tienda Apple.

En total, Jessica Johnson, la madre del menor, pagó un total de $16,000 dólares por las descargas y actualizaciones del videojuego en el iPad del menor.

De acuerdo con el portal The Daily Mail, fue en julio pasado cuando George Johnson, de seis años, descargó varias actualizaciones de paga en el iPad, con valor de $1.99 a $99.99 dólares.

Este tipo de actualizaciones permiten acceder a nuevas funciones, logros o personajes dentro del videojuego Sonic Forces, que el menor juega de manera habitual.

Este hecho ha derivado en un duro golpe económico para la familia Johnson, ya que ahora no cuentan con el dinero necesario para pagar su hipoteca o para celebrar las fiestas de Navidad en las próximas semanas.

No se trata de la primera vez que Apple se mete en problemas de este tipo; sin embargo, en esta ocasión la compañía se ha negado totalmente a devolver el dinero desembolsado por los Johnson.

En su defensa, aseguran que es responsabilidad de los padres vigilar cada movimiento de los hijos al momento de utilizar los dispositivos electrónicos, especialmente cuando se tiene enlazada la tarjeta de crédito en la tienda Apple.

La familia ha asegurado que, según Apple, son los padres quienes deben configurar el dispositivo con las funciones especiales para niños.

Asimismo, la compañía ha repetido en varias ocasiones que se toman este tipo de sucesos de manera muy seria, y reconocen que este tipo de accidentes suelen ocurrir.

En casos aislados, Apple ha tomado la iniciativa de investigar la razón de estos accidentes, además de que ha asesorado a los padres de familia para garantizar que las configuraciones de los dispositivos sean las adecuadas.

Jessica Johnson, madre del menor y profesional dedicada a las bienes raíces, comparó las acciones de su hijo con aquellas de una persona adicta a las drogas, llegando a llamar a este tipo de tácticas como ‘predatorias’.

Johnson declaró a los medios que “Estos juegos están diseñados para ser completamente predatorios y hacer que los niños compren cosas, ¿Qué adulto gastaría $100 dólares en un baúl virtual de monedas de oro?

Johnson fue clara al decir que su situación económica se ha visto seriamente afectada, ya que su trabajo únicamente genera dividendos por comisión, motivo por el que no solo ha sido un desafío pagar la deuda, sino que representa un peligro para sus planes navideños.

Por su parte, el padre del menor describió que la situación comenzó en julio, cuando George, de seis años, tomó el iPad de sus padres y comenzó a jugar sus videojuegos en él.

El 9 de julio, la familia se percató de un cargo no reconocido por la cantidad de $2,500 dólares, en el que no se señalaba de manera explícita en qué videojuego se había realizado este cargo.

En un principio, los padres de George creyeron que se trataba de un fraude, y llenaron un formulario en el banco en el que rechazaban el cargo total por $16,293.10 dólares, pero tres meses después, en octubre, el banco confirmó que se trataba de una transacción legítima y que cualquier queja debía ser presentada directamente ante Apple.

Para su sorpresa, una vez que Jessica Johnson contactó con la compañía, se dio cuenta de que el icono que aparecía en relación con los gastos no reconocidos era aquel del videojuego favorito de su hijo, George.

Debido al tiempo que pasó entre el reconocimiento de los cargos y la apelación que realizó ante Apple, la familia Johnson perdió la oportunidad de solicitar el reembolso de los gastos, pues entre un evento y otro pasaron más de sesenta días.

En su defensa, Jessica Johnson aseguró que “la razón por la que no llamé dentro de los 60 días es porque Chase me dijo que probablemente se trataba de un fraude-que PayPal y Apple.com son uno de los fraudes más usuales.”

Añadió que “Apple me dijo que, como no llamé dentro de los primeros 60 días en que se realizaron los cargos, que ellos no pueden hacer nada al respecto.”

Los Johnson suplicaron a Apple hacer una excepción, explicando que ese dinero estaba destinado a pagar su deuda con la hipoteca, pero no recibieron una respuesta positiva de la compañía; por el contrario, recibieron una respuesta contundente: “Hay una configuración, debieron saberlo.”

Johnson concluyó diciendo que “Evidentemente, de haber sabido que había una configuración disponible, no habría dejado que mi hijo hiciera cargos por casi $20,000 dólares en anillos de oro virtuales. Revisen sus configuraciones de seguridad. Estoy sorprendida de que esto sea posible y que los dispositivos Apple no estén previamente configurados para prevenir esto.”