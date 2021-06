Dan a conocer terrible noticia en el mundo del espectáculo

Asesinan a niño actor que trabajó con Ilse Salas

Fernando Xavier de Casta participó en la película Plaza Catedral

Por si faltara algo más, dan a conocer terrible noticia en el mundo del espectáculo: asesinan a Fernando Xavier de Casta, niño actor que trabajó con Ilse Salas en la película Plaza Catedral, la cual fue filmada en 2019. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana compartió lo siguiente:

“Después de por fin creer la noticia, luego de que la realidad nos azotara una vez más, mi conclusión es que no queda más que honrar la vida que nos tocó compartir. La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños”.

Niño actor que trabajó con Ilse Salas fue asesinado

Aunque no quiso entrar en más detalles, la actriz mexicana lamentó la violencia que se vive actualmente no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica y el mundo entero y siguió con su mensaje: “(La violencia) hace que los niños se crean hombres… son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto”.

Las también actrices Ludwika Paleta y Fernanda Castillo, así como el cantante Juan Solo, expresaron sus condolencias. Por su parte, la actriz española Nathalie Poza dijo: “Ay amiga, cuánto sufrimiento innecesario, te abrazo”.