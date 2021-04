Misael, quien grabó un video de la llamada, luego le preguntó al pequeño: “¿No hablaste con un hombre a través de una videollamada? ¿Un hombre al que no conoces?”, a lo que el niño respondió: “Sí, un hombre me preguntó”. Acto seguido, Misael le dijo: “¿Y qué dijiste, que quieres volver a tu país?”. Pero la respuesta del niño no logra entenderse debido al ruido de fondo.

“Quieren devolverte a Nicaragua a sufrir”, le dicen al niño

Durante la llamada, Misale también le dijo al pequeño: “Dile que ya no quieres hablar con él. No hables con nadie, solo conmigo y tu mamá. No hables con nadie más. Si quieres hablar con alguien, tienes que hacerlo conmigo o con tu mamá. No con gente que no conoces. Dile que no quieres hablar con él. Y si te pregunta cosas, no respondas nada. No hables con esa gente. Lo único que quieren hacer es dañarte y devolverte a Nicaragua a sufrir”.

En un momento de la conversación, Misael hace todo lo posible por levantar el ánimo de Wilton Obregón y le expresa: “Está bien, muchacho, no estés triste. Pronto saldrás de allí. Estamos haciendo todo el papeleo y te irás de allí. No te preocupes por eso. Tenemos ropa, zapatos para ti aquí, todo lo que necesitas”.