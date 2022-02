¿Estás pensando en convertirte en niñera? ¡Prepárate desde hoy! Esta comunidad de profesionales en Estados Unidos está conformada por más de 217,000 personas: el 87.4% de ellas mujeres.

Para ser una niñera de renombre y cotizada, primero debes de cumplir con ciertos requisitos indispensables; así, podrás ir ganando experiencia y creando una cartera de clientes que puedan recomendarte con más personas: ¡Conoce 10 pasos a considerar para convertirte en niñera!

Certifícate en primeros auxilios

Contar con un certificado de primeros auxilios no solo es un plus, es un must, en especial si deseas que te tomen en serio y así acceder a empleos formales mejor pagados; la resucitación cardiopulmonar es otra de las certificaciones más solicitadas por los empleadores. Esta es una inversión que te servirá para crear un portafolio de competencias y habilidades mucho más completo; además, se trata de un aprendizaje constante que te servirá en otros ámbitos de tu vida.

Compara las tarifas de niñera en tu área

¿Quieres cobrar lo justo? Comienza por comparar las tarifas promedio en tu ciudad y en el área en la que vives; así, sabrás cuánto cobra una niñera experimentada vs. una que apenas inicia, tomando en cuenta las certificaciones de ambas. Si estás empezando, considera que te tomará tal vez algunos meses aspirar a una tarifa más alta, pero es cuestión de encontrar a los clientes ideales para ti y tener paciencia para adquirir cada vez más experiencia.

Consigue experiencia como niñera

Tal vez al inicio no ganes tanto como esperabas, pero este es un proceso que te ayudará a comprender mejor todas las obligaciones del trabajo y definir cuáles son las tareas que deseas desempeñar como niñera. Adquirir experiencia te ayudará no solo a saber cómo tratar a las personas que cuidas, sino también a contactar a los clientes y establecer una relación de confianza con ellos.