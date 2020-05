View this post on Instagram

#Hastaverjusticia las autoridades han determinado que hay pruebas contundentes que acreditan que #elmentirosomedina ha ejercido violencia en mi contra, sufriendo agresiones en medio de la cuarentena sumándose a la estadística de aumento de violencia de género en contra de la mujer en esta cuarentena . #noalaviolenciadegenero . Sin la autorización de mi abogado y equipo legal tengo que mostrar este tipo de pruebas para seguir clamando por JUSTICIA. #noalosmanipuladores #noalosmentirosos