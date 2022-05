Ninel Conde sigue en ‘el ojo del huracán’

La cantante y actriz mexicana reacciona a la supuesta muerte de su exesposo, Larry Ramos

El empresario se encuentra prófugo de la justicia desde septiembre del año pasado

¿Qué está pasando? Hace apenas unos días, el periodista argentino Maximiliano Lumbia aseguró que el empresario Larry Ramos, quien estuviera casado con Ninel Conde, había sido asesinado y desaparecido, pero ¿qué dijo la cantante y actriz mexicana de esta supuesta muerte?

En entrevista que concedió a diferentes medios de comunicación, disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, ‘El Bombón Asesino’ habló en primer lugar de cómo le ha ido en su página de OnlyFans, la cual abrió hace apenas un par de meses, ¿y Larry Ramos?

Aseguran que el ex de Ninel Conde habría sido traicionado

De acuerdo con información de Maximiliano Lumbia, quien sostuvo una conversación con el también periodista Jorge Carbajal, el ex de Ninel Conde estaría muerto: “No estaría solamente prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal. Aparentemente, se está manejando esa hipótesis, de que podría haber sido ‘traicionado’ en la huida y no estar más con vida. Hay un extraño silencio sobre él en México y Estados Unidos“.

“En la huida, lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo: ‘te voy a ayudar a escapar’. Esa misma gente, que supuestamente lo iba a ayudar, lo podría haber hecho desaparecer”, dijo Lumbia. Cabe recordar que Larry Ramos, luego de defraudar a al menos 100 personas, huyó del arresto domiciliario en el que se encontraba en los Estados Unidos. Se dice que robó más de 2 millones de dólares.