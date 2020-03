Ninel Conde aparece en sexy bikini en Acapulco

Sus seguidores notaron algo extraño en su rostro

Una lluvia de críticas cayó sobre la actriz

Ninel Conde apareció gozando de la cuarentena en sexy bikini, pero sus seguidores notan algo extraño en su rostro.

Según el programa El Gordo y La Flaca, la actriz se encuentra pasando los días de distanciamiento social en su casa en Acapulco.

“Así va la #cuarentena de @ninelconde desde #Acapulco”, escribieron junto a un video en el que la actriz habla sobre la rutina que mantiene.

Primero contó que lee y toma café antes de iniciar su rutina de ejercicios y justo en ese momento apareció ante las cámaras en ajustados leggins verdes que remarcaban su figura.

Pero no fue todo, porque la artista luego usó un sexy bikini color plateado con llamativos cinturones para acostarse a tomar el sol.

Sin embargo, al pie del video una seguidores preguntó: “Por que se ve bien rara?”.

Las respuestas no se hicieron esperar y llovieron las duras críticas hacia la cantante.

“Que se hizo ya no se parece”, , “Se jodió la cara también. Si era linda, que se hizo por Dios”, “Ya ni se parece a Ninel”, “Pero y qué se hizo en la cara”, “Bendito esa mujer se dañó la boca.”, “Su cara muy diferente”, fueron algunos de los mensajes de las personas que no podían creer lo que veían.

También la compararon con otras artistas: “Casi ni se parece, va en las mismas que Alexandra Guzmán con tanta cirugía en la cara.”, “Una cirugía más y se va a parecer a Lyn May”, “Soy yo o esta igualita a Alejandra Guzmán”.

“Me gusta mucho la personalidad de Ninel, pero la verdad ya no se parece, se ve muy diferente no se si es el Botox o la edad ya le pego porque cuando habla casi no tiene movimiento en su boca”, comentó impresionada Daria Esmeralda.

“Y después dicen que Niurka Marcos habla… y todo el mundo diciendo que fue lo que se hizo en la cara”, agregó Niurka González.

“Wow y que es lo que esta pasando con tantas y tantas cosas que se inyectan en los labios la cara dios mio ya no es la misma Ninel parece otra.”, “Omg. Qué le paso en la cara”, “Qué le pasó a sus labios”, “Dios, está transformada”, “Que le pasó en la cara?”, “Tan joven que se arruinó con el Botox”, continuaron diciendo.

“Pero que miércoles se hizo en la cara???? no entiendo que tienen en la cabeza para joderse de esa manera…. Qué pena de verdad”, lamentó Kathy Cáceres.

“Dios miooo que se hizo en la caraaaaa!!! Hace rato que no la veía y de verdad me impactó ahora!! Cambio por completo!!”, exclamó Wendy Luis.

Críticas llueven sobre Ninel Conde por su rostro y sus acciones

Aunque muchos seguidores se sorprendieron al ver el rostro de Ninel Conde, esta no fue la única crítica.

“Que burla hace ese programa en poner como ejemplo a esa señora, porque no ponen a una mujer que trabaja día día en un restaurante u hotel”, escribió Silvia Gómez.

“Que no friegue con esas comodidades hasta yo hago cuarentena…Vente a mi casa y yo me voy a tu mansión llena de comodidades y comida.”, “Que mal rollo que pongan esto, cuando hay personas tratado de respirar en un pequeño departamento y dando paz a sus hijos.”, “Que triste que no tengan compasión y respeto por los que están muriendo o están enfermos la vanidad puede más que la humildad a todos nos puede tocar y lo menos que esperamos es solidaridad”, fueron algunas de las acusaciones en contra del programa y de la artista por exhibirse de tal forma.

Aunque Martiz defendió a la actriz diciendo: “Qué es la envidia de qué ella tiene para disfrutar si los demás no tenemos pues no tiene ella la culpa de qué unas vivan en departamentos pequeños ella supo usar su belleza ahora la se amoló de su cara pero ella así es feliz y punto”.

¿Crees que Ninel Conde se ha retocado demasiado el rostro?