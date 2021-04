Ninel Conde no pega una y es que la cantante y actriz mexicana no ha tenido suerte en el amor. Tras un breve noviazgo, se comprometió con el empresario Larry Ramos y a finales de 2020 se casaron en una boda en plena pandemia que también causó revuelo. Ahora, ¿las rejas los separan?

Las reacciones no se hicieron esperar. “Es tu marido o no”, “no sé si reír o llorar hay que ver qué aún creen somos tan ingenuos”, “Ella decía que el era inocente y que todo era un chisme ahora está ella ya dice que es ajena a esto”, “Si por cómplice ella sabía todo”, “Bueno todo mundo se lo decía, BYE”, “No pega una”, “Se me hace que tiene miedo de las consecuencias”, “Por favor.es tu esposo como no vas a saber lo que hace por favor”, “Ajeno? No es su esposo ? …”, comentaron.

¿Larry en negocios turbios?

Al conocerse la noticia, llovieron los comentarios, en especial de aquellos seguidores que lamentan las malas relaciones en las que se ha visto envuelta Ninel Conde. “Esta mujer no pega uno es que le gustan cargado de problemas”, “Esta Sra. no sale de una para entrar a otra”, “Que cosa que la pobre Ninel no pega ni con coqui. Tan linda pero como que no es buena en elegir. Porque el papa del niño es otro anormal”, “Pobre mujer no recoge nada que sirva”, “Cada esposo q se busca es peor”, comentaron.

Otros en cambio le echaron más leña al fuego, insinuando que lo que le pasó al esposo de Ninel Conde se lo tenía merecido. “Hasta que por fin”, “Ya era tiempo”, “Se tenia que llegar ese día a pagar todo lo que a hecho”, “Pues no se podía esconder toda la vida”, dijeron. Ninel Conde rompe el silencio y habla tras arresto de esposo Larry Ramos.