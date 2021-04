“Siempre he sido una mujer de trabajo”

“No es cierto, yo gracias a Dios siempre he sido una mujer de trabajo, siempre he tenido mis recursos y digo cuando alguien te quiere apoyar de pareja y así, pero que me ha depositado esas cantidades estratosféricas, jamás”, comentó Ninel Conde en entrevista con Raúl de Molina.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran al ver estas pruebas contundentes contra la cantante y actriz: “Ojalá que la encierren también por cómplice”, “El karma le está cobrando todo lo que hizo con Juan Zepeda”, “Y la vieja mintiendo todo el tiempo”, “Los dos son tranzas”, “El bombón bailará en el bote”, “Ella está siendo investigada por el FBI por cómplice”, “Tremenda cómplice, es igual a él”.