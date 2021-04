“Ninel, mucho filtro, casi se borra tu nariz , ya nada natural te ves”, “¿Ella a quién pretende engañar? A ella misma, más bien”, “Yo que soy tu fan, no me gusta que enseñes trajes de baño tan escotados en la pierna porque se ve demasiado ancho”.

“Una de mis terapias favoritas es el contacto con el mar”, escribió Ninel Conde, quien también le pidió a sus admiradores que le compartieran cuál es su terapia favorita, aunque tal vez no imaginaba lo que le dirían algunos internautas.

Le dicen a Ninel Conde que ya no use tanto filtro

Sin contar la entrevista que le dio a Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca, donde aseguró que no conoce los negocios en los que está involucrado Larry Ramos y que no está casada con él ante la ley, Ninel Conde no ha hablado de la situación que vive su esposo hoy en día.

Luego de dejarse ver desde la playa, la cantante y actriz compartió una imagen por la que fue tanto halagada por su belleza como duramente criticada por usar mucho filtro, además de que le recomiendan que se muestre al natural, ya que “el paso del tiempo no perdona”.