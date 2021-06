“De bombón solo le queda el plástico”, “Manos de gárgola”, “La mano pachona”, “Parece la mano de Skeletor”, “Esas no son manos… son garras… parece ‘gárgola'”, “Quería que se le mirara mas pompa pero se le enchuecó la mano”, “Qué mal”, “Igual se sigue viendo rara la mano”.

“#ninelconde había subido esta imagen y la quitó más tarde volvió a subir la misma pero ya editada… será por la manera como se veía su mano por eso la quitó?”, escribió en su publicación Chica Picosa 2, y los comentarios no se hicieron esperar: “Mi abuelita decía: las manos no mienten y ahí se ve la edad… ni modo que también se las operé!”.

“Se pasó con el Photoshop”

Las críticas por la foto de Ninel Conde continuaron y también hicieron referencia al gusto de la cantante por las cirugías plásticas: “Se pasó con el Photoshop”, “Si el cirujano plástico no es suficiente también se edita las fotos”, “Es que en las manos no puede hacerse cirugía y tiene que Photoshop jajaja”.

“Ay no, miré una mano de bruja, me dio miedo”, “Mira la última foto de gomitaoficial123 esta igual su mano, pero ella no se da cuenta porque esta bizca jajaja”, “Qué onda con las uñas”, “Las manos y las caderas…”, “Ya esta chicharrona”, “Su cara dice que tiene 30 y sus manos 60”.