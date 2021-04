En entrevista con Raúl de Molina, Ninel Conde hace impactante declaración

Asegura que no se casó con Larry Ramos

También dice que ella estaba presente cuando las autoridades en México por poco detienen a Giovanni Medina Después del escándalo por la detención de su pareja Larry Ramos, la actriz y cantante Ninel Conde habló en exclusiva con el programa de El Gordo y La Flaco donde habló de la situación de Ramos, su hijo Emmanuel y de Giovanni Medina. En la charla con el presentador Raúl de Molina el llamado “bombón asesino” dejó a más de uno con la boca abierta al hacer una impactante declaración sobre su relación con Larry Ramos, el cual fue acusado del delito de fraude de 22 millones de dólares a 200 personas. Ninel Conde: ‘No estoy casada’ Con un rubio cabello y mostrándose serena, Ninel Conde habló con Raúl de Molina sobre la actual situación de su esposo Larry Ramos, quien está en espera de que se inicie un juicio en contra de él por haber defraudado a 200 personas con 22 millones de dólares. A la pregunta expresa del “Gordo” de Molina de si quisiera divorciarse de Larry Ramos por la situación legal que enfrenta actualmente, Ninel Conde contestó: “Yo no estoy casada legalmente así que no tengo porque divorciarme, legalmente no estoy casada así que no hay cómo”.

Ninel Conde no está casada Ante la insistencia del presentador y dado que su supuesta boda había sido muy sonada por la atropellada forma en que se realizó, la cantante aseguró que jamás fue algo legal y todo lo que realizaron aquel 29 de octubre, fue solo un ritual. “No, legalmente no estoy casada , fue un ritual espiritual“. “En un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles, a veces eso no es lo más importante”, aseguró la cantante al revelar que no es esposa de Larry Ramos, quien todos creían que era legalmente esposo de la cantante y actriz mexicana.

Asegura que nunca ha recibido dinero de Larry La relación de Ninel Conde y Larry Ramos siempre ha estado en medio de los rumores, desde que la pareja empezó a salir hasta que dieron a conocer su enlace, que ahora se sabe no fue legar sino meramente espiritual, y dichos rumores aseguraban que Ramos había utilizado las cuentas de Conde para depositar grandes cifras de dinero. Al preguntarle por tales acusaciones, dijo: “No es cierto, yo gracias a Dios siempre he sido una mujer de trabajo, siempre he tenido mis recursos y digo cuando alguien te quiere apoyar de pareja y así, pero que me ha depositado esas cantidades estratosféricas, jamás”.

Ninel Conde: No le ha reclamado por fraudes de Larry Ramos Además de negar categóricamente que haya recibido dinero de Larry Ramos o que sus cuentas hallan sido utilizadas para que él realizara grandes depósitos del dinero que supuestamente obtuvo con sus fraudes, Ninel Conde aseguró que a ella nadie le ha reclamado por los supuestos fraudes de su pareja: “A mi por qué?, no, nadie”, dijo. Al preguntarle que haría en los próximos meses, mientras inicie y se desarrolle el juicio de Larry Ramos, aseguró que ella seguirá trabajando: “Yo seguir trabajando, tengo una casa qué sostener, una hija que todavía depende de mi y muchas cuentas que no se pagan solas, haré lo que he hecho hace 22 años, que es trabajar”.

Ninel Conde: Dice que Larry Ramos dará su versión de los hechos Ninel Conde aseguró al programa El Gordo y La Flaca que próximamente Larry Hernández dará su versión sobre su situación legal y aseguró que no tiene miedo de que este escándalo afecte su carrera. “No porque tendría yo que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace, detalles, y yo las desconozco”, dijo. “Volvemos a lo mismo, es un tema que yo no tengo mucho que decir al respecto, simplemente me interesa aclarar que no tengo yo injerencia y las autoridades de este país tu sabes que son muy claras”, le dijo a Raúl de Molina durante su entrevista para el programa de El Gordo y La Flaca.

Dice que su historia con Larry Ramos aún no termina de escribirse Al preguntarle por su poca suerte en sus matrimonios, dijo: “pues no sé, qué te diré, haces preguntas que a lo mejor debes hacérselas a Dios y todo tiene un para qué y no un por qué, y bueno, esta historia no se ha terminado de escribir y esperemos en Dios que todo salga lo mejor para todas las personas”. Al ser cuestionada por Raúl de Molina sobre si fue usada por Larry para tratar de limpiar su nombre, respondió: “No, al contrario, yo creo que no, no fue nada padre que se hiciera público, la vida pública no es fácil, y la gente que se acerca a uno a veces no dimensiona al reflector tan grande al que se está exponiendo”.

‘No sé cuándo se va a cansar de esta dinámica’ También habló de las opiniones que Giovanna Medina ha dado sobre su relación con Larry Ramos, pues el papá de su hijo Emmanuel desde un principio atacó a la pareja, y desde hace meses no ha dejado que la cantante se acerque a su hijo argumentando que su matrimonio con Larry es malo para el menor. “Él es una persona que hace violencia psicológica, amenaza, hace y deshace, y claro que va a hablar mal de mi porque me tiene mucho odio y se lo está trasmitiendo a mi hijo, eso es lo más triste de todo, entonces yo no sé cuándo se va a cansar de esa dinámica”.

Hace un año que no se ve a su hijo Dijo que la última vez que vio a su hijo fue en abril 5 de 2020, y aseguró que tenía ganas de estar con él, y se justificó diciendo que la pandemia y otros factores habían hecho imposible que se diera un encuentro entre ellos, además volvió a culpar a Giovanni Medina por dicha situación. “Pues claro que lo quiero ver, pero entre pandemia, entre que no se pueden hacer las visitas presenciales, entre que su papá se ha encargado de hacer lo imposible para que yo no pueda ver al niño, ya no cojo luchas no es porque no me importe es porque es un desgaste (el proceso legal) y tienes que protegerte para estar lo mejor posible para cuando se llegue a dar ese encuentro y estar de la mejor manera para tu hijo”.

Responde a las declaraciones de su expareja por la detención de Larry Ramos Aunque Giovanni Medina afirma que no desea que su ex Ninel Conde pise la cárcel luego de que su actual pareja Larry Ramos fue detenido por el supuesto fraude a varias personas en Estados a Unidos, da gracias a las autoridades por no haberle otorgado la custodia a Ninel, pues el menor pudo haber estado expuesto durante la detención de Ramos y Conde hace unos días. “Nosotros tenemos información de que el señor fue detenido en compañía de su esposa, imagínense a donde estaría mi hijo, de eso lo estamos protegiendo. Al final el tiempo marcó que teníamos razón al cuidarlo y protegerlo de esta situaciones que no tiene por qué vivir”, dijo Medina al Universal.