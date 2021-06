Fue en el programa De primera mano, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, que se puede ver un video donde la ex pareja de Ninel Conde compartió que esta será la única vez que el niño comparezca ante los juzgados, lo cual se hizo para ver como es su relación con su madre . Hace un año y tres meses que no se ven.

¡Vaya sorpresa! Se dio a conocer que Ninel Conde, en el proceso legal que mantiene por la custodia de su hijo, sufrió un duro golpe, ya que aseguran que el pequeño Emmanuel no quiere verla, además de que su ex pareja, Giovanni Medina, mostró preocupación por la salud mental de la cantante y actriz mexicana.

“Mi hijo no tiene esos sentimientos, es la primera vez, y tengo entendido que la última, que va a comparecer, entonces es fundamental lo que él diga y yo no creo que nadie se atreva a desacreditar los dichos de mi hijo. Espero que su propia madre no lo haga”.

A continuación, el empresario mencionó que las autoridades le insistieron a su hijo para que viera a Ninel Conde, pero no fue su voluntad: “Así es que no lo vio”, dijo, y a la pregunta de que si creía que el pequeño odiaba a su mamá, respondió:

Algo molesto, la ex pareja de Ninel Conde dijo que habría puesto algunas condiciones al “Bombón Asesino”: “Uno de los motivos más importantes, si no que el más importante por el que concluyó mi relación con ella, es que yo le pedía firmemente que revisáramos y que atendiéramos su salud mental”.

De acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante, la cantante y actriz mexicana le reveló que no puede dar entrevistas por instrucciones de su abogado, motivo por el que no se le pudo ver a la salida del juzgado. A esta historia aún le falta mucho por contar.

Un gran elenco

Con este show, en el que Ninel Conde y Patricia Manterola participan, el diputado federal Sergio Mayer vuelve como productor de un proyecto en el que también se suma su esposa Issabela Camil, Samo, Kalimba, Apio Quijano y Adrián Cué.

Issabela se dijo emocionada porque será la primera vez que trabajará con su esposo y participará en un show que la sacará de su zona de confort:”Nunca he trabajado con mi marido, hemos laborado en otras cosas, en campaña, pero nunca así, vamos a ver si no salimos peleados o amándonos más. Todos hemos caído en algún pecado, soy culpable de varios y como actriz me saca de mi zona de confort, pero me emociona mucho el reto de ser Gula”, explicó (Con información de Agencia El Universal).