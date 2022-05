Ninel Conde habla en exclusiva para Mundo Hispánico

Este domingo 8 de mayo es la gran final

¿Quién será el ganador? Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena. Este domingo 8 de mayo será la gran final del reality show de “Tu Cara Me Suena”, donde ocho participantes están a la espera de saber quien será el ganador de esta competencia en este año 2022. En esta ocasión la actriz y cantante, Ninel Conde habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su participación en el show. Los finalistas Christian Daniel, Helen Ochoa, Kika Edgar, Manny Cruz, Michael Stuart, Ninel Conde, Sherlyn y Yahir, se encuentran listos para enfrentar este último reto y coronarse como el ganador absoluto. A pesar del gran talento de todos, solo uno de ellos será el ganador, y lo podrás observar este domingo por la pantalla de Televisa/Univision. ¿Cómo te sientes con este reto? “Pues aquí estamos muy contentos ya este pues con este gran proyecto en Tu Cara Me Suena que hemos estado domingo tras domingo llevándole a la gente entretenimiento y pues esperemos que se la hayan pasado super bien y y nos falta una gala que la la como que la la estelar, la gran final este domingo”. “Súper contenta, muy agradecida con todo el publico, con toda la producción, con mi equipo de management que me convencieron a aceptar este gran reto de Tu Cara Me Suena. Creo que hemos aprendido muchísimo. He ganado muchas tablas en el escenario con este gran aprendizaje. Es una gran producción de pronto poder hacer estos números musicales con todo ese equipo de pantallas, de luces LED, miles de robóticas a tu disposición para poner esos números”.

Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena: ¿Dices que de alguna forma ya entendiste y dices que es más fácil ser ser niño que niña? “Totalmente, ya que estás caracterizado, ya que estás con tenis, súper cómodo, sin aretes, sin pelo que arreglar, sin maquillaje, es mucho más sencillo ser niño. No te cansas menos, pero pues sí. Bad Bunny fue un gran personaje, me tocó estudiarlo, me tocó practicar mucho la voz de seguir todos los tips, los consejos, las claves para poder darle el tono de voz. De igual manera menciona que fue un reto difícil el imitar al famoso cantante, pero que al final lo logró hacer sin problemas: “Y parece imposible, pero al final del día es a base de estrategia que se puede llegar a imitar un color de voz. Y lo logramos, creo. Con Bad Bunny”.

Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena: ¿Qué sentiste de imitar a Margarita “La Diosa de la Cumbia”. Qué pensarías que pediría a tu mamá? “Mi mamá debe de estar súper emocionada, ilusionada y aplaudiendo desde el cielo porque ella era fan de Margarita. Hubo una novela que hicimos juntas y pues bueno. Yo creo que mi mamá está muy orgullosa y muy contenta del trabajo que hemos realizado. Ella fue la que me impulsó y la que me apoyó al principio de mi carrera. Y si no hubiera sido por ella, pues no estaría yo acá”. Gloria Trevi es con quien vas a cerrar con broche de oro ¿Ha sido difícil de imitarla?: “Bueno, no nos ponen a elegir, nos dicen que nos tocan. La canción no te la puedo decir porque es sorpresa para el para el domingo, pero sí ha sido complicado porque bueno, ella se arrastra por el suelo, se avienta, ustedes saben cómo es ella”.

¿Quién de los que has imitado te ha costado más trabajo? “Yo creo que JLo, Bad Bunny han sido como de los más challenging, porque con JLo se requiere mucha fuerza, tanto física para las coreografías que son muy fuertes, que son como de Bronx, como muy New York, que se necesita mucha fuerza y a la vez cantar al mismo tiempo y en vivo!”. “Y entonces sí fue así como muy de ahí hacer la voz como ella, no todavía fuera como uno, pero son demasiadas cosas que tienes que estar pensando y no es fácil. Y pues Bad Bunny pues porque es niño y al final del día es un tono de voz muy peculiar, muy reconocible y tienes que tener mucho en cuenta eso”. Archivado como: Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena

¿Cuál de tus rivales crees que te sorprendió más o cuál crees que te de más batalla en la final? “Yo creo que Michael es un gran competidor. Es un muchacho muy talentoso. Nos sorprendió con Celia Cruz que nos que nos dio este fin de semana pasado. Y creo que hay que ponerle un poquito también ese muchachón. Kika también es una excelente intérprete”. “Todos, yo creo que tú sabes que en cada gala de pronto hay un personaje que hace click contigo, que te queda bien, que le entiendes y se vuelve más ahí y llegan las calificaciones”. Archivado como: Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena

¿Qué opinas de los jurados? “Bueno, Charity es espontánea, es muy de emociones, es muy de lo que siente en el momento. Víctor Manuel es muy técnico, no es un gran cantante. Extrañamente lo vas a escuchar desafinar no es como un instrumento musical. Él también tiene mucha sensibilidad a nivel, que es muy sensato a la hora de dar sus comentarios. No es nada influenciable por nada”. “Y bueno, pues todos, cada uno con su personalidad, creo que forman un buen equipo de jueces. Que a mí me ha tocado, que son un poquito de pronto medios estrictos conmigo. Pero lo importante es que la gente esté contenta y mi mejor calificación es la que me dan en redes sociales mi público y que siempre me echan un montón de porras”. Archivado como: Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena

¿Cuál es la frase que te ayuda? Yo creo, que la frase que me enseñó mi madre es que con Dios todo es posible y con fe podemos lograr lo que lo que soñamos pidiéndoselo a Dios y así mismo es. Yo creo que no hay imposibles para los que creemos y tenemos fe y nada a perseguir tus sueños y prepararte muy duro. Cuando tienes sueños por cumplir hay que preparar, hacer y lo demás dejarlo en manos de Dios. “Mi hermana es pastora de la iglesia a la que yo me congrego cuando estoy en México y bueno, imagínate, nacer en un hogar cristiano es una gran bendición. En el caso del mío, pues por todo lo que me ha tocado vivir ha sido mi fuerza, mi fortaleza y mi columna vertebral. Y pues bueno, es algo que nos que nos ayuda a todos siempre en la vida”. Archivado como: Ninel Conde gran final Tu Cara Me Suena