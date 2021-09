Ninel Conde hablará cuando esté lista Finalmente, se informa que cuando la también actriz se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no emitirá ninguna declaración, y se enfatiza que si las autoridades la citan a declarar, estaría dispuesta a hacerlo, sin embargo, hasta ahora esto no ha sido necesario. “Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”.

Larry Ramos se quitó el grillete y escapó Hace apenas unos días, el empresario colombiano Larry Ramos, quien estaba en arresto domiciliario tras recibir diversas demandas por fraude, se quitó el grillete electrónico con el que estaba siendo monitoreado por el FBI; en estos momentos, es un prófugo de la justicia. Y si el futuro del todavía esposo de Ninel Conde ya estaba en problemas, la semana pasada el panorama empeoró luego de que José Moncada, uno de sus exsocios, levantara una demanda por extorsión. Las cosas no pintan nada bien.

Aseguran que Ninel Conde tendría guardado dinero de Larry Ramos “Larry (Ramos) me confesó que el dinero que había obtenido por defraudar todo este tiempo, lo tenía distribuido en diferentes países, una parte en España, otra en Colombia y otra la tenía su actual esposa Ninel Conde”, afirmó el empresario José Moncada en el programa Ventaneando. Moncada aseguró que su exsocio habría huido porque se sintió acorralado con las múltiples demandas que enfrenta:”La génesis de la huida de Larry hoy es porque lo notifican de la corte a una audiencia y en esa le iban a levantar la medida cautelar de libertad condicional”.

Larry Ramos tendrá que pisar la cárcel El empresario también comentó en esta entrevista que Larry Ramos se vería obligado a entrar a una celda “por haber violado la libertad condicional y por haber propuesto negocios ilícitos estando así: “Negocios ilícitos que yo denuncio y que fue la semana pasada, por tal razón, el FBI se comunica conmigo y me pide tomar todas las medidas de seguridad y están cuidándome”. En octubre del 2020, Ninel Conde contrajo matrimonio con Larry en la Ciudad de México. Inicialmente, la celebración se realizaría en el Museo Casa de La Bola, pero al no contar con los permisos correspondientes, mesas, sillas y adornos fueron trasladados al Fraccionamiento Real de Hacienda, donde la cantante lució un vestido de novia y se juró amor con Ramos (Con información de Agencia El Universal).

“Ahora se quiere hacer la víctima” Seguidores de las redes sociales del programa Chisme No Like, al ver el comunicado que envió el abogado de Ninel Conde, no tardaron en expresar sus puntos de vista sobre el caso de Larry Ramos: “Ahora se quiere hacer la víctima, si sabía perfectamente quién era él y donde estaba metida”. “Es más mujer que madre”, “Te va a pasar como a Emma Coronel”, “Quién la manda”, “Payasa”, “Seguramente estaba ciega, sorda y muda”, “Ella comentó en una entrevista que ella era mayor de edad y si pasara algo con ‘peluquín’, eso sería su problema”, “Esa tiene todo el dinero de él escondido”.

Ninel Conde fue interrogada por el FBI Tras la fuga de Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde, una revista de circulación nacional indicó que fue el mismo Buró Federal de Investigación (FBI) quien interrogó a la cantante mexicana para buscar detalles sobre el paradero de su esposo. Una fuente cercana mencionó que en caso de que el FBI no tuviera pruebas suficientes de la inocencia de la también cantante en la “desaparición” de su esposo, se le culparía de complicidad. La publicación menciona que la artista relató que mientras ella se estaba bañando, su pareja decidió huir, por lo que no se enteró hacia dónde sería su nuevo paradero (Con información de Agencia El Universal).

Rompe el silencio en televisión En la emisión de ayer del programa De primera mano, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió un audio que le hizo llegar “El Bombón Asesino” donde deja en claro cuál es sentir luego de que su esposo, Larry Ramos, se quitara el grillete y escapara. “No estoy en condiciones, la verdad es que estoy emocionalmente muy vulnerable y evidentemente ahorita no… Mis abogados ya mandaron algo y ahorita la verdad estoy tratando de sobrevivir a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy repentinamente viviendo”.

No tiene fuerzas Además del audio, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió un mensaje que le hizo llegar Ninel Conde donde expresa que esta situación le duele, además de que su “compañero y mejor amigo” salió a una audiencia de la que nunca regresó. “Me dice que ya no tiene la fuerza y no quiere entender, y luego me pone: ‘si mi futuro lo tenía contemplado con él, ya no está, era mi apoyo con lo del niño. Nuestro mundo era lindo, nada de violencia como la que viví con G (Giovanni Medina, su expareja), pero eso ya se terminó'”.