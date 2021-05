Usuarios le dicen a Ninel Conde que se le ve ‘muy preocupada por su hijo’

Baile de Ninel Conde no convence, 'Mi escoba se mueve mejor cuando barro la casa'

Mientras su pareja Larry Ramos enfrenta problemas legales, la cantante le baila a sus seguidores Ninel Conde crítica baile. La que sigue con una actitud de ‘todo está bien’, es la actriz y cantante Ninel Conde, y a pesar de que su pareja Larry Ramos enfrenta serios problemas legales y que desde un año no puede ver a su hijo Emmanuel, Ninel Conde no se acongoja y sigue bailando. Tal y como lo demuestra en un video que subió a su cuenta oficial de Tik Tok, en donde el llamado “Bombón asesino” se puso a perrear. El video fue retomado por el Instagram del programa ‘Suelta la sopa’, donde inmediatamente los usuarios se la “comieron” con sus mordaces comentarios. Ninel Conde crítica baile: ‘Mi escoba se mueve mejor’ Los pasos de Ninel Conde no convencieron a los internautas, quienes no dudaron en expresarle los siguientes comentarios: “Mi escoba se mueve mejor cuando barro la casa”, “Esta ridícula no baila nada”, “Total es muy bonita pero ya a sus años debería ser un poco más recatada por su hijo”. Las criticas a la cantante de casi 50 años prosiguieron: “Ay no que asco da esa mujer”, “Es ridícula pero tampoco da asco”, “No Ninel se te pasó tu tiempo hay muchas jóvenes mejores que tú en tiktok con unos cuerpazos y unas colas enormes, adiós Ninel”, le comentaron.

Ninel Conde crítica baile: ‘Oye y tú hijo!! Bien Gracias verdad ?’ “Pobre mujer sin cerebro, muy preocupada por su hijo y su situación legal”, “El marido preso y el hijo con el padre y ella muy bien Gracias”, “Oye y tú hijo!! Bien Gracias verdad ?”, “Ajá y el hijo ??”, “Que alguien le diga a la doñita que esta vieja y dura pa’ la gracia”, fueron otros de los comentarios que recibió Ninel por su baile. “Y el esposo chupando cana”, “No sabe parrear, tienes la cintura oxidada”, “En vez de hacer videos debería estar en la puerta de la casa del ex, buscando ver a su pequeño hijo”, “Eso es lo único que puede hacer en sus tiempos libres la señora está que pena, bueno ya ni pena porque ni se presenta a las cortes para tratar de recuperar su hijo”.

Ninel Conde crítica baile: ‘Tiesa’ Los usuarios no dejaron de escribir: “Que alguien le diga a la doñita que esta vieja y dura pa’ la gracia”, “Tiesa”, “Ridícula”, “Tiene que engrasarse un poco las bisagras !!!”, “En serio, pobrecita ya no sabe que más hacer y ni bailar sabe… tiene más ritmo que un Alka Seltzer en una avena”. “No cabe duda que la edad no determina la madurez y esta señora por de un modo llamarle es ridícula e inmadura … Según sufre por no tener a su hijo y después se casa con un tipejo y sale haciendo estos desfiguros en videos … Qué mas sigue? VER VIDEO AQUÍ

Ninel Conde crítica baile: ‘Señora siéntese señora’ “Señora siéntese”, “Aceite para esa cintura”, “Se ve la preocupación por el hijo y por el esposo”, “Wuelita Ninel ya siéntese señora que se le explota la prótesis …. se ve 2 pies izquierdos ya ta’ muy wuelita pa’ eso”, “Que tiesa, primero haz movimientos de flexibilidad porque de Shakira no tienes nada, trata y trata parece un escaparate”. Otros de los miles de comentarios que habían decían: “Ay, Ninel échate un poco de aceite en las articulaciones desde aquí oí el ruido pareces catre viejo”, “No baila la señora”, “Esta vieja le urge palo se le nota hasta del hijo se olvido ya”, “Ella ya no convence a nadie”.

Ninel Conde crítica baile: ‘Se mueve más un zancudo’ “Pobre señora”, “Unas clasecitas de baile primero”, “Se mueve más un zancudo”, “Pobrecita”, “Esto es el final, pero es que ella le falta una tuerca, así cree ella que le creerán que le importa su hijo?, esos mismos videos se lo enseñarán en un futuro a tu hijo y el sr preguntará muchas cosas mija, piensa usa el cerebro”. La publicación tiene más de 34,901 Me Gusta, y miles de comentarios, entre ellos: “Vive preocupada por su hijito!”, “Otra que no sabe qué hacer con su vida”, “Gózalo que tu marido está preso”, “Ya no halla como llamar la atención”, “Vieja ridícula, ¿y su hijo?”, “jajaja ya no tiene otra cosa que hacer se le acabaría el dinero?”.

‘Se lo nota lo preocupada que está’ Los usuarios aseguraron que a Ninel Conde se le ve muy preocupada por su hijo y por el problema legar que atraviesa su pareja, Larry Ramos: “Se le nota lo preocupada que está por los líos legales con el marido, con la custodia de su hijo y ella haciendo Tik Tok. Lo bueno es que tiene la ayuda de Dios que si no que chin.. se llevará”. “Vieja ridícula e inmadura”, “De eso vive de mover el bote trasero pero cuando la metan a la cárcel por el dinero que recibió de Larry Ramos ahí va a menearse en los dos botes en la cárcel moviendo el bote”, “Terrible querer cinco minutos de fama”.

Conde se relaja en la playa mientras Larry enfrenta problemas legales No es la primera vez que Ninel Conde se muestra indiferente ante la situación legar de su pareja Larry Ramos, quien fue detenido por el FBI, y después liberado, tras ser acusado por haber hecho un fraude de cerca de 22 millones de dólares, a semana de los hechos se le vio “como si nada” y se relaja en la playa. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde está a punto de llegar a los 5 millones de seguidores, “El bombón asesino” compartió una infartante imagen en la que luce en todo su esplendor con un traje de baño en color rojo que resalta aún más sus atributos.

La cantante en su ‘terapia favorita’ “Una de mis terapias favoritas es el contacto con el mar”, escribió Ninel Conde, quien también le pidió a sus admiradores que le compartieran cuál es su terapia favorita, aunque tal vez no imaginaba lo que le dirían algunos internautas que se deshicieron en todo menos halagos. “Ninel, mucho filtro, casi se borra tu nariz, ya nada natural te ves”, “¿Ella a quién pretende engañar? A ella misma, más bien”, “Yo que soy tu fan, no me gusta que enseñes trajes de baño tan escotados en la pierna porque se ve demasiado ancho”, le criticaron a la actriz.

La critican por usar muchos filtros Sin contar la entrevista que le dio a Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca, donde aseguró que no conoce los negocios en los que está involucrado Larry Ramos y que no está casada con él ante la ley, Ninel Conde no ha hablado de la situación que vive su esposo hoy en día. Luego de dejarse ver desde la playa, la cantante y actriz compartió una imagen por la que fue tanto halagada por su belleza como duramente criticada por usar mucho filtro, además de que le recomiendan que se muestre al natural, ya que “el paso del tiempo no perdona”.