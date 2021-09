Ninel Conde rompe el silencio y manda contundente mensaje

Confiesa que se equivocó

Lorenzo Méndez le manda mensaje de apoyo “Se inventan historias tipo Netflix”: La cantante mexicana Ninel Conde rompe el silencio y manda contundente mensaje a través de redes sociales para todas aquellas personas que la han estado inculpando y enjuiciando por los problemas y delitos que ha cometido su novio, el colombiano Larry Ramos y argumenta que para la gente es muy fácil juzgar y no ponerse en el lugar de los demás. Relacionado Acribillan y dejan en plaza a “El Ciro”, supuesto jefe del narco al servicio de “Los Chapitos” (FOTOS) Capturan a joven mexicana que estranguló a su madre y abandonó su cuerpo Julión Álvarez ¿se mete en la relación de Nodal con Belinda? Durante estos días, el esposo de la cantante Ninel Conde, Larry Ramos, ha estado en el ojo público después de que el empresario colombiano se quitara el grillete tras su arresto domiciliario, provocando que se encuentre prófugo de la justicia y este siendo buscado por el FBI y la policía de Miami. Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos Tras esto, mucho se comentó que la cantante Ninel Conde era quien estaba guardando el dinero de Larry Ramos, hecho que desencadenó las especulaciones relativas a que la artista podría ser investigada por el FBI, ante esto y a pesar de que la mexicana no había dado declaraciones al respecto, utilizó sus redes sociales para mandar contundente mensaje. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Bombón Asesino publicó una serie de fotografías en donde se veía a la cantante disfrutar de los escenarios y sus presentaciones, así como lo múltiples vestuarios que ha utilizado en todos sus shows, sin embargo, al inicio de las imágenes, se ve a Ninel Conde con un semblante triste y serio, algo que pudo haber sido su sentir en estos momentos.

“Jamás imaginé lo que esto conllevaba”; Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos Al inicio de su contundente mensaje, Ninel Conde colocó unas palabras respecto a como el ser cantante y pisar grandes escenarios era uno de sus más grande sueños desde que era muy niña: “El escenario, como poder describir la sensación de estar en este mágico lugar. De pequeña era mi sueño; pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes”. Posteriormente, la cantante comentó que jamás imaginó que estar arriba de un escenario y estar en el ojo público iba a ser tan dificil para ella, argumentando que no sabía lo que conllevaba ese tipo de sueños: “Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad…”.

“Se han creado historias fuera de la realidad”; Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos Ante esto, Ninel Conde prosiguió con su mensaje, el cual ya lleva más de 27 mil me gusta y un sin de comentarios, y argumentó que hasta parecía que ellos como famosos no tenían derecho a equivocarse o a cometer errores: “Dejar de tener derecho a mi privacidad… A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos”. La cantante de 44 años comentó que pareciera que el público y los usuarios tenían derecho a juzgarlos sin ningún temor, arremetiendo contra todas aquellas personas que han creado historias y “cuentos” que realmente son sacadas de la televisión, comentando que estaban completamente alejadas de toda la realidad posible. Archivado como: Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos

“Dios es el único que puede juzgarnos”; Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos En sus palabras textuales, las cuales compartió en sus redes sociales, Ninel Conde escribió lo siguiente: “La diferencia es que al ser publico parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo, de burla y el invento de historias tipo Netflix que quedan TAN LEJOS DE LA REALIDAD que ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros, como dicen en mi tierra”. Tras esto, la Bombón Asesino escribió en su contundente mensaje que el único que podría juzgar es Dios, y a pesar de eso, “Él siempre se ha mostrado muy misericordioso con todos”: “Dios siendo el único con derecho a juzgarnos no lo hace y en su infinita misericordia nos ayuda a salir adelante. A Jesús cuando lo crucificaban injustamente no dijo una sola palabra para defenderse siendo un hombre sin pecado”.

“Tarde pero se aprende”; Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos Y es que tal parece que Ninel Conde se cansó de todas las críticas que estuvo recibiendo después de que su pareja, Larry Ramos huyera sin mirar atrás, olvidándose inclusive de ella: “El (Dios) debe ser nuestro ejemplo que aun a aquella mujer que todos querían apedrear; El sabiamente dijo: “Que levante la primera piedra el que esté libre de pecado”. Para ir finalizando su contundente, Ninel Conde habló de manera personal y comentó que comenzaría a ver por ella misma en lugar de otros, comentando que tarde o temprano se aprende: “Lo hablo en tono personal ya que hoy día he entendido que debemos ver por nosotros mismos o nadie lo hará. Si… tarde pero se aprende y es válido”. Archivado como: Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos. . PUBLICACIÓN AQUÍ

“Me equivoqué por amor”; Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos Ninel Conde confesó que a pesar de que muchas veces se suele equivocar, y en esta ocasión por amor, ella comentó que Dios nunca juzgará: “Tú sigue tu camino y mira tus ojos al cielo… Ahí habrá siempre un padre amoroso que te dará la mano sin importar las veces que te hayas equivocado incluso por amor o por un fin bueno en tu vida: si la gente no lo entiende… El sí y con eso basta”. Archivado como: Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos En su contundente mensaje, la también actriz confesó que estaba rota y triste y lo único que esperaba era por fin regresar a los escenarios, y que si llorara por favor le pasarán un tequila: Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. Si lloro me pasan un tequila! Los espero y los amo!”.

Lorenzo Méndez le manda mensaje de apoyo a la “Bombón Asesino” Tras este contundente mensaje que Ninel Conde les mandaba a todos sus seguidores en redes sociales y a las personas que la estuvieron juzgando por lo cometido de su novio Larry Ramos, muchos seguidores de la cantante le comenzaron a escribir bonitos mensajes a la Bombón Asesino, entre ellos también varias personalidades del espectáculo, tales como: Lorenzo Méndez, Ale Palomera, y el nominado a un latin Grammy, Roger Argenis. Por supuesto que sus seguidores tampoco se quedarían atrás, escribiéndole estas tiernas palabras a la actriz mexicana: “Nunca te rindas Ninel, ere un ejemplo para muchas mujeres”, “Tu naciste con la estrella del talento y también la virtud de ser humilde, y eso te ha llevado muy lejos. Siempre bellas y ciertas tus reflexiones. Sigue brillando, disfruta el momento sobre el escenario que tanto amas. Nosotros aunque no podamos estar ahí te acompañamos con el corazón”.

“Creo que el problema es ella que no puede estar sola” Lamentablemente los buenos comentarios no le lloverían en todos lados, ya que este mismo mensaje fue compartido por la cuenta de Instagram del programa Despierta América, en donde seguidores de la cuenta se deajaron ir contra Ninel Conde, argumentando que la cantante no sabía estar sola y que por eso se quedaba con personas que no le convenían: Una seguidora sin tapujo alguno escribió: “Creo que el problema de ella es que no sabe estar sola. Y es ahí en donde vienen esas malas elecciones”, ” ¿Tanto que le dijeron? Ella estaba al tanto de todo. Sabia perfectamente, ahora dice rota por dentro”. Archivado como: Ninel Conde manda contundente mensaje tras la fuga de su novio Larry Ramos.

“Todos se lo advirtieron” Otros seguidores le comenzaron a echar en cara a Ninel Conde que ella sabía quién era Larry Ramos y a pesar de eso decidió casarse con él: “Ohhh ella no sabia la historia de él. No escuchas lo que se decía de él. Nunca se conocen la persona por completo, pero si se escuchan demanda y que estafo no hay que casarse”. “Pues tanto que le dijeron, se cegó porque quiso”, “La prensa y mucha gente se lo advirtió así que ahora vive las consecuencias de su marido”, “Tú lo quisiste así querida ya tú sabías la clase de persona con la que te uniste en matrimonio , así que el que por su gusto peca que vaya al infierno a quejarse”, “No alegues ignorancia, tú sabías quien era él”.