En la grabación, las figuras apenas son visibles en un blanco fantasmal, pero su argumento es dramático y potente, indica The Associated Press. Las niñas de viajaron desde ecuador a México para llegar a los Estados Unidos. El programa Hoy Día, de Telemundo se dio a la tarea de encontrar a los familiares.

Madre de las niñas hizo lo ‘impensable’ con su familia

De acuerdo con Telemundo, y el testimonio del abuelo, la menores ‘ansiaban’ reunirse con su padres, quienes habían migrado primero en los Estados Unidos. Sin embargo, la entrevista reveló lo que la propia madre hizo a su familia al pedir que les niñas migraran.

“¿Porqué no me avisaste?, ¿Porqué no me avisaste?”, le dijo, Rosa Macas, una mujer familiar de la madre de las niñas ‘aventadas por el muro fronterizo en los Estados Unidos. “A lo mejor me hubiera dado tiempo para yo estar con ellas”, agrega la mujer.