Niña de 15 años identificada como Valeria, denuncia que fue violada por narcos

Hechos se suscitaron en la comunidad Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruanda en Michoacán

Con voz entrecortada y con aparentes lágrimas, la niña relató los momentos de temor que vivió

Valeria, una niña de 15 años fue violada por supuestos narcos en La Ruanda, Michoacán y la menor de edad sorprendió las redes sociales al hacer la denuncia de manera pública en un video compartido por Revolución 3.0.

Con voz entrecortada y con aparentes lágrimas, la niña relató los momentos de temor que vivió en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruanda.

Dice que hasta el momento no se ha dado solución al problema pero busca evitar que estos hechos se repitan en contra de otra mujer, pero la noticia ya se corrió por redes sociales.

Al iniciar el video la niña que dice que fue violada por narcos, da su mensaje: “Buenas tardes mi nombre es Valeria y como mucha gente sabe, rumora y escucha y dicen, les voy a contar lo que en realidad pasó”.

“Hace aproximadamente veinte días, yo, mi familia, tiene un negocio de antojitos mexicanos, yo les ayudo a repartir, en ese día yo levé un pedido cerca de la casa de mi abuela, al momento yo de llegar a mi destino, una camioneta de gente armada, empezó a gritarme vulgaridades de cómo me iban a poner y que me iban a ser lo que ellos quisieran”.

“Yo le di recio a la moto y me fui lejos de ellos, pero fue de en vano porque después me siguieron y me empezaron a gritar más cosas, se pusieron enfrente de mi y lo único que quise hacer fue rebasarlos, me echaron la camioneta encima y se empezaron a burlar de mi”.

Luego la niña violada por narcos explicó sus sentimientos: “Yo con el temor que traía, traía mucho miedo, yo me escondí en una casa y los que estaban ahí fueron y me encaminaron a la casa de mi abuelita”.

“Durante el trayecto de 15 días, no salí a ningún lado, no había dado ni el rayo de luz en mi casa. El día lunes, antier, un día que yo me atreví a salir a cobrar con mi mamá, mucha gente nos ha visto juntas, terminamos ese día temprano, y ella se quedó aquí en mi casa y yo me salí porque me había invitado una amiga”.

Explicó porque salió de su casa: “Me atreví a salir porque yo quería ir a la casa de una amiga a jugar juego de mesa, yo llegué, me la pasé bien, se llegó el momento de irme de allí, eran aproximadamente las 9, prendí mi moto y me marché”.

“Al dar la vuelta de su casa, una camioneta negra con caja atrás, me miraron, me tumbaron de la moto, y me agarran, yo al momento que miré eso aventé mi cartera a un lote baldío que estaba allí, me agarraron, me subieron con ellos, solamente escuché cómo me decían qué me iban a hacer y que me iban a hacer si yo decía”, relató la menor de edad.

