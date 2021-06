Inmediatamente sus padres se enteraron del asunto, ya que los pequeños presentaron algunos problemas estomacales, por lo cual fueron trasladados a un hospital, donde lamentablemente la niña de 5 años no logró llegar con vida al centro médico para recibir su debida atención, su hermano se encuentra internado luchando por su vida.

“Los niños estaban jugando. De repente, vieron el pedazo de pan en el patio; estos dos niños lo agarraron y lo partieron, pero cuando les dijo que no lo agarraran, se molestaron porque son niños que querían comer, en ese instante empezaron a vomitar”, dijo la madre de Adriana y Jacobo.

Niña muere pan envenenado: La niña murió antes de llegar al hospital

La madre de los afectados continuó relatando la versión de los hechos, y menciona que su hija no logrÓ llegar al hospital con vida, e inmediatamente los doctores la declararon muerta: “Mi niña no aguantó. Cuando llegamos al hospital de Tonalapan no duró mucho, fue cuando nos dijeron que la niña estaba muerta”.

Por otra parte Jacobo de 7 años de edad, aún continua con vida, pero su situación es bastante grave, ya que el pequeño se encuentra en estos momentos intubado, y las esperanzas que dan los médicos para que siga con vida el niño, son bastante bajos, según el portal de UnoTv.