Al momento de escribir esta historia, el HCSO no ha informado si la madre enfrentará algún tipo de cargo penal por el olvido que le causó la muerte a la más pequeña de sus hijos. Los detectives revelaron que han tenido “problemas de lenguaje” para tomar el testimonio de la madre y el padre, aunque no revelaron de dónde es originaria la pareja.

Sin embargo, cuando los agentes del HCSO llegaron a la zona de la tragedia ya no pudieron hacer nada por la menor, pues ya estaba muerta cuando los oficiales se presentaron en el lugar. El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris (IFS, por sus siglas en inglés) no ha informado de la causa oficial de la muerte de la menor.

Luego la madre volvió a su casa, estacionó su auto y se metió a la casa para hacer labores domésticas. En algún momento del día, la mujer volvió a salir de la casa para irse al gimnasio en lo que era su rutina diaria. Sin embargo, en lugar de irse en el Toyota tomó otro de los carros de su familia. No se detalla en dónde estaba su esposo.

De acuerdo con el testimonio de la madre a los agentes del HCSO, a las 8:30 de la mañana del jueves nueve de septiembre del 2021 llevó a sus tres hijos de cinco, tres y un año a la guardería, en la que los pequeñitos pasan los días mientras ella y su esposo hacen sus responsabilidades entre semana. No se detalla en qué guardería están los niños.

En la guardería los empleados le entregaron a los niños de cinco y tres años. Al cuestionarle a los empleados de la guardería en dónde estaba su pequeñita de un año, le dijeron que en la mañana de ese jueves nueve de septiembre ella no la había entregado como era la rutina de todos los días. La madre y una empleada de la guardería fueron a buscar a la niña.

A partir de ese momento, debido a los llamados “problemas de lenguaje”, los detalles del caso no están muy claros. La madre de la niña muerta sostiene que luego de hacer su rutina de los jueves, a las 6:30 de la tarde volvió a la guardería para recoger a sus tres hijos, ya que ella pensaba que estarían todos ahí.

Al volver a su casa, la mujer y la empleada de la guardería encontraron a su hija inconsciente dentro de su auto Toyota gris, que estaba estacionado afuera de su casa. No se sabe con certeza a partir de ese momento en el atardecer del área metropolitana de Houston, quién llamó a las autoridades para reportar el hallazgo de la niñita y el estado de conmoción de la madre.

Los registros criminales en el Condado de Harris detallan que la muerte de la niña que estuvo en el carro de la madre por lo menos diez horas aún está bajo investigación. La causa oficial de la muerte no se ha determinado, pues los médicos legistas del IFS siguen trabajando en la autopsia de la pequeñita.

Debido a que los padre de la niña no enfrentan cargos criminales por ningún delito, por lo menos hasta el momento de escribir ésta historia, por ley no se pueden revelar de manera pública sus identidades ni tampoco la de la niña muerta. Sin embargo, el caso ha encendido un gran debate en Houston, Texas, sobre la responsabilidad de la madre en la tragedia.

¿Por qué la niña no estaba en su sillita para menores?

Según el propio testimonio de los detectives del HCSO, la niñita muerta fue encontrada en el piso de la parte de atrás del auto Toyota gris cuando llegaron los primeros patrulleros. Debido a que legalmente la tragedia aún no es un caso criminal, no se sabe por qué la niñita no viajaba en el asiento correspondiente a su edad.

La organización sin fines de lucro Baby Safe (Bebé seguro), dedicada a evitar tragedias en las que mueran los niños por no ir en el asiento correspondiente a su edad, tiene una serie de advertencias para los padres sobre la importancia de que los niños viajen en sus sillitas y cuánto tiempo deben hacerlo.