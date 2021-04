“Pues es que yo estaba en el cuello de mi papá y entonces cuando miré al Papa de lejos y le dije ‘papi, papi, hay que ir a mirar al Papa, entonces él me dijo ‘yo te ayudo, yo te ayudo a darle la carta, entonces me ayudó a bajarme”, aseguró Sophie Cruz contando su experiencia.

Pero Sophie Cruz cerraría con broche de oro su visita al programa en ese entonces, recitándole un bello poema al conductor de noticias: “No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, porque no estás solo, porque yo te quiero”, finalizó la niña.

El pasado 16 de marzo, el reconocido periodista Jorge Ramos cuimplió 63 años de vida, y por supuesto, las felicitaciones no se hicieron esperar, pero si algo llamó la atención de los usuarios es que Chiqui Delgado no lo hiciera de manera púbica como en otras ocasiones.

La novia de Jorge Ramos y el periodista llevan varios años juntos

No faltó quien defendiera al periodista Jorge Ramos, aunque de una manera muy particular, después de ver la imagen que había subido Chiqui Delgado a sus redes sociales: “Chiqui, tú no eres mujer de muchachos, te gustan los maduritos”, “Qué pareja!!! Me encantan”.

Pero continuaron: "Qué bueno verlos juntos!!! Besos", "Derretido por ti", "Lindos, muy hermosos los dos", "Lo mismo haría yo si la tengo de frente", "Se ven preciosos", "Mi amor, cosita deliciosa", "Ay Dios, ¿y quién no miraría así?", se puede leer en algunos comentarios.