Buscan ayuda para que Caro pueda tener sus implantes cocleares

¡Lamentable! Niña hispana fue humillada por ser pobre en Tik Tok y ocurrió lo inesperado. En entrevista exclusiva para Mundo Hispánico, Carolina Alvarado habló de lo que pasó tras recibir el apoyo de cientos de personas en las redes.

La joven argentina que quiso hacer un baile en Tik Tok sin saber que éste se volvería viral y menos que la gente la discriminaría y le hiciera bullying por su estrato social, rompió el silencio.

Jessica, hermana de la niña, comentó: “Se hizo uno de los desafíos de un baile para mostrarnos que lo había logrado, que lo había hecho, pero no tomó dimensión del asunto, no entiende lo viral ni esas cosas y ella lo publicó. Cuando quisimos acordar, viene mi mamá, porque vivimos todos en el mismo terreno, y me dice llorando que si me puedo fijar qué hizo la nena y lo único que veo es que hay muchos mensajes y muchos insultos”.

Jessica continúa con su relato: “Entré, miré los mensajes y eran horribles, que su baile era horrible, que no se podían enfocar en el baile por la condición de la casa, del colchón. Mi mamá y yo llorábamos porque nos dio impotencia porque la nena no escucha y para nosotras, que la conocemos, lo había hecho hermoso, no vimos lo que vieron ellos porque somos humildes”.

Jessica, hermana de Carolina Alvarado, asegura que, ante tanta impotencia, trató de ser educada y responder que si Carolina no bailó al compás de la canción es porque no escucha y no se puede expresar ni defender, pero para eso está su familia.

“Lo que queremos lograr es que Caro pueda ser implantada, ya que nosotros no tenemos el dinero ni la forma de llegar a que ella pueda ser implantada, sino más que lo único que se cuenta es con la obra social que ella tiene, y por lo tanto, lo que buscamos es el apoyo de la gente, que nos ayude para ser escuchados y que ella pueda tener sus implantes cocleares y así poder por fin escuchar por primera vez, poder aprender a hablar, ser un poquito más independiente, poder terminar sus estudios y poder tener más opciones a la hora de elegir una carrera”.

La mamá de Caro, por problemas de salud, no puede trabajar, viven de mil 200 pesos argentinos, lo que representa un total de 17 dólares mensuales, además de una ayuda que reciben del padre del hermano menor de Caro, más no del papá de Caro, pues él nunca se ha hecho responsable de ella. La familia se ha tenido que apoyar en un mercado quincenal que ofrece una escuela.

“Y la necesidad de darles de comer y no tener y no saber explicarle, pero lógicamente nunca nos quedamos. Mi mamás nunca se quedó, siempre encontró la forma de que los chicos pueda comer algo y si no, nada, nos ayudamos mutuamente”, expresó Jessica.

