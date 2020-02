Una niña, de 11 años, fue abusada por su padrastro cuando llegaba de la escuela.

El abusador fue identificado como Fermín Gómez, quien aprovechó a la ausencia de su esposa para molestar a la niña.

El hombre fue acusado de 15 años de presión por manosear a la pequeña.

Las frías paredes de una casa del condado de Gwinnett, en Georgia de los Estados Unidos es testigo del dolor y sufrimiento que vivió en carne pura una niña hispana abusada por su padrastro cuando cuidada de ella.

La inocencia de la niña hispana abusada, de tan sólo 11 años, fue arrebatada de una manera descabellada y sin pudor por parte de aquel hombre, a quien consideraba un padre protector.

Según cifras internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 15 millones de niñas y adolescentes son abusadas y violadas sexualmente ocasionándole severos daños físicos y emocionales.

El caso de la niña hispana abusada ahora se ve reflejada en esta cruel estadística que cada vez alerta a los países de mundo.

Foto/captura Mundo Hispánico

Padrastro aprovechador y malvado

La acción cruel del padrastro, identificado por las autoridades policiales del Condado de Gwinnett como Fermín Gómez, contra la niña hispana abusada comenzó cuando éste sufrió un accidente en su lugar de trabajo.

Esta situación, obligó a Fermín Gómez a quedar temperadamente discapacitado por varios meses, alojándose en la casa familiar, mientras se recuperaba.

Ante la suspensión laboral, su esposa y madre de la niña hispana tomó la decisión de encontrar un trabajo para mantener a la familia y cubrir con los gastos del hogar.

Esto implicaba que Fermín Gómez debería cuidar de su hijo biológico y de la niña hispana ante la ausencia de la madre.

La mamá de la pequeña confió en su esposo para ocupar su espacio, mientras ella trabajaba y él avanzara en su recuperación, pero no todo fue color rosa.

La pequeña estaba a merced de una hombre despiadado y capaz de vulnerar su inocencia, sin importarle que pudiera tratarse de una hija que nunca tuvo.

“Me amenazaba con matarme”; dijo a la pequeña

El abusador Fermín Gómez ya tenía todo planeado, sólo espera que la pequeña de 11 años llegará de la escuela de Gwinnett para atacarla y cometer las aberraciones.

Sobre este caso, transcendió que Fermín Gómez, un salvadoreño indocumentado, interceptó a la pequeña en una de las habitaciones de la casa familiar.

Foto/captura Mundo Hispánico

Desde allí comenzó a acariciar todo su cuerpo y luego la desnudó para molestarla, al parecer no pasó a mayores.

Sin embargo, el temor de quedarse sola con el abusador crecía cada día, hasta que un día se destapó la olla, cuando su madre notó que algo le pasada a la pequeña.

La pequeña le contó a su madre con profundo dolor que su padrastro abusaba de ella cunado estaba sola y que no se atrevía a manifestar lo sucedido porque me amenazaba con matarla.

Inmediatamente, la madre de la pequeña formalizó la denuncia ante las autoridades policiales de Condado de Gwinnett para luego capturarlo y enfrentar la justicia.

Aunque el abusador había dicho que no había tenido contacto sexual con la pequeña.

Un jurado, acusó, la semana pasada, a Fermín Gómez de manoseo, obviando supuestamente el tema de violación.

Ahora, el abusador Fermín Gómez deberá pagar 15 años de prisión para luego enfrentar un proceso de deportación por ser indocumentado.

