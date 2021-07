Niña cayó de un balcón y fue salvada de milagro por un transeúnte (Video)

El dramático incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, ocurrió en una calle de la ciudad de Nam Dinh, en el norte de Vietnam, en una fecha no precisada por el diario The Sun.

La niña de tan solo 4 años cayó desde un balcón a 11,5 pies de altura y sus piernas golpearon el pavimento, pero gracias a la rápida acción de un buen samaritano quien pasaba por el sitio la pequeña no se lastimó el torso, explicó el referido medio.

Graban momento exacto de la caída

En las imágenes que registró la cámara, se puede observar a la niña de 4 años colgando del balcón del primer piso mientras varios motorizados pasan por la carretera sin percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Según el periódico The Sun, algunas personas aparentemente no se dan cuenta de que la niña está colgando del balcón, mientras que otras parecieran entender lo que está sucediendo, pero no se detienen.