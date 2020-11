Nikki McKibbin, quien fuera concursante de American Idol, murió a los 42 años

Todo parece indicar que la exconcursante falleció por un aneurisma cerebral

Nikki McKibbin murió. Nikki McKibbin quien apareciera en la primera temporada del reality American Idol, falleció por un aneurisma cerebral a sus 42 años de edad, según reporte en portal de Page Six.

La ex concursante quedó en los primeros tres lugares de la competencia, en la temporada en que debutó el reality American Idol en el año 2002, solo quedando atrás de Justin Guarini (segundo lugar) y Kelly Clarkson, ganadora del concurso.

Incluso Justin Guarini publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: “@Realnikkimckibbin era una mujer divertida y fogosa que podía cantar el infierno de una canción de rock con el mismo tipo de facilidad y orden que ella solía cortar con su ingenio sureño vibrante”.

Además agregó: ““Descansa bien, ‘Gypsy’… y gracias por la risa, las bromas despiadadas, la fuerza, la vulnerabilidad, el amor y la amistad que me mostraste durante nuestro tiempo juntos en el centro de atención”.

Por su parte en la cuenta de Twitter del programa American Idol también publicó un mensaje emotivo por el fallecimiento de Nikki, calificándola como una gran persona con un talento increíble.

“Nikki McKibbin tenía un talento increíble y nos entristece profundamente la noticia de su fallecimiento. Ella era parte de nuestra familia American Idol y realmente la extrañaremos”.

“Nuestros corazones y oraciones están con su familia y amigos durante este momento difícil ”, puso en su cuenta el programa American Idol.

Además Nikki McKibbin no solo participó en el reality de American Idol, sino que también estuvo en un episodio de Fear Factor, así como también en Battle of the Network Reality Stars.

En 2008, Nikki también apareció en el programa Celebrity Rehab with Dr. Drew, y en 2014 apareció en la temporada 13 de American Idol, en esta temporada su hijo Tristán fue candidato para ser concursante.