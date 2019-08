Página

1 de 2

Florida Central inaugurará un parque de nieve para finales del año 2020.

El parque solo podrá funcionar durante los meses más fríos del año debido a las temperaturas.

Entre los vecinos de la comunidad donde se construirá el parque, hubo quienes estuvieron a favor y otros en contra.

Es un día caluroso, estás en Florida y quieres refrescarte… Los parques acuáticos suenan divertidos, pero tienes en mente algo diferente ¿Qué te parece un parque de nieve en Florida?

Florida Central va a ofrecer otra manera de refrescarse en estas fechas de calor. Los parques acuáticos formarán parte de la historia cuando el nuevo parque de nieve de esta ciudad abra sus puertas al público en general a finales del 2020.

“Un parque de nieve es muy exclusivo de la zona y creo que atraerá a mucha gente al condado de Pasco”, dijo el comisionado Ron Oakley.

Fox 13 News informó el miércoles que los líderes de condado de Pasco han dado autorización para la novedosa atracción que será construida justo al oeste de la propiedad del parque de aventuras aéreas Tree Hoppers, en St. Joe Road y Bellamy Brothers Boulevard, que también es el sitio del Scream-A-Geddon anual.

Sin embargo, existe un problema: el parque de nieve en Florida solo podrá funcionar alrededor de cuatro meses al año, cuando las temperaturas se mantengan por debajo de los 80 grados.

Entre los planes para la atracción, se incluye un área de juegos en la nieve y en los meses más fríos, habrá una colina para tubos de nieve de hasta 300 pies de largo y hasta 200 pies de ancho.

Previamente de empezar la construcción del parque, se hicieron reuniones públicas, en las que la hubo quienes apoyaron como quienes no estaban convencidos de que se diera luz verde al proyecto. Varios expresaron sus preocupaciones antes de la votación: “El uso propuesto aumentará el tráfico y la congestión”, dijo Bob Hunter, un consultor de planificación contratado en nombre de un vecino. Otro residente llamado Stephen González comentó: “Esto no es compatible, no es consistente”.