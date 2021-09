Pero, sin duda alguna lo que más preocupó a los fanáticos de la familia Fernández, fue ver a la joven llorar. Camila no pudo contener el llanto, cuando se le pidió que enviara un mensaje a todos los fans de su abuelo y expresó que pidieran por la salud de él, ya que ellos no podían hacer nada para que se recupere prontamente, solo orar por su salud. Archivado como: Nieta llora Vicente Fernández

"Estamos tan sensibles todos, tratando de darle ánimos como podamos.", respondió Fernández al cuestionamiento de la prensa y comentando que ellos intentaban infundirle ánimos al cantante mexicano y también, para que su estado anímico no decaiga después del tiempo que lleva hospitalizado.

La joven, de 23 años, confesó al programa de espectáculos que ellos se encontraban en un momento muy sensible de sus vidas y que intentaban darse ánimos entre sí. Ella mencionó que al instante de recibir la noticia, la familia entera había quedado con los ánimos bajos y aún no pueden recuperarse debido al estado en el que se encuentra el patriarca de la dinastía.

"Le mandamos mensajes, videos, y la verdad es que no nos cae el veinte al verlo así", confesó la joven ante el medio de comunicación. En varias ocasiones, los miembros de la dinastía Fernández han explicado que no logran comprender cómo el patriarca de la familia terminó siendo hospitalizado y pasando tan malos momentos.

Camila, también confesó a la prensa que ellos aún no podían entender la situación que vive su abuelo. La cantante explica que ellos intentan enviarle videos, canciones, audios y más para alegrarlo, pero cuando lo ven en el hospital no pueden explicarle como es que terminó en cama y con un sin fin de procedimientos a pasar.

“Ahorita no podemos hacer nada, pero queremos verlo bien, y esperamos que todos nos manden fe y la esperanza que nosotros también necesitamos”, comentó Camila Fernández en las cámaras del programa de Suelta la Sopa . Ella menciona que en estos instantes, lo único que queda es tener fe y esperanza en que se recupere prontamente su abuelo.

Camila, entre lágrimas, confesó que la familia no podía hacer nada por la salud de su abuelo. Para ellos, solo queda esperar a que mejore su salud y que en los próximos días, puedan encontrar la paz que necesitan para poder sobrellevar el estado de salud en el que se encuentra Don Vicente Fernández, desde hace casi un mes.

Alejandro no deja de pensar en la salud de su padre

Aunque se encuentra muy ocupado con la gira, Alejandro no deja de pensar en la salud de su papá don Vicente Fernández, quien aún permanece hospitalizado en Guadalajara: “Pues es difícil, o sea, te comento igual son sentimientos encontrados porque estoy feliz de poder regresar al escenario después de dos años que estuve en pausa, pero al mismo tiempo no me hubiera gustado venirme y dejar a mi padre allá”, dijo.

“Como les digo, si hay algo que siempre me enseñó mi papá fue cumplir con los compromisos y que el público no tenga la culpa de las cosas que te están pasando personales, así es que estoy que si hubiera cancelado o hubiera hecho algo y mi padre tuviera la posibilidad agarraba un cinturón y me agarraba a fajazos para que viniera a cumplir los compromisos”, expresó (Con información de Agencia El Universal).