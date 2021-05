También en su perfil de red social, no solo demuestra que tiene talento para la cantada, sino que incluso es dueña de una gran belleza a pesar de corta edad, incluso en algunas imágenes presume que ya no es una niña, y aparece posando de una manera bastante sensual que provoca la lujuria en sus fans.

Canta en Inglés

¿Qué dirá El Chapo de su nieta? Gran revuelo ha causado Frida Guzmán, hija del fallecido Edgar Guzmán Loera, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y es que apareció hace un par de años en un nuevo video donde se confirmaron sospechas de su talento.

La joven no oculta que su pasión es el canto. Por esa razón cada vez que puede aprovecha para demostrarlo. En redes sociales apareció un video donde está cantando el tema Never enough de la película The Greatest Showman. Fue en la cuenta de Nelssie Carrillo donde se informó que Frida Guzmán fue parte de una competencia musical. Archivado como: Frida Guzmán Nieta Chapo Guzmán cantando.