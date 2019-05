Página

La nieta de El Chapo está dando de qué hablar

Apareció en las redes un video donde muestra su talento

Los buenos comentarios no se han hecho esperar

¿Qué dirá El Chapo de su nieta? Gran revuelo ha causado Frida Guzmán, hija del fallecido Edgar Guzmán Loera, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y es que apareció un nuevo video donde se confirman sospechas de su talento.

La joven no oculta que su pasión es el canto. Por esa razón cada vez que puede aprovecha para demostrarlo.

En redes sociales apareció un video donde está cantando el tema Never enough de la película The Greatest Showman.

Fue en la cuenta de Nelssie Carrillo donde se informó que Frida Guzmán fue parte de una competencia musical.

Pero no es la primera vez que Frida aparece cantando. Hace unos meses también surgió un video de la nieta del Chapo, en el que canta como Jenni Rivera.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, quien identificó a la joven como Frida Guzmán, hija de Édgar Guzmán, el hijo del Chapo que fue asesinado en 2008.

“La nieta del narcotraficante #joaquinguzmanloera #elchapo #elchapoguzman #fridaguzman parece ser que le gusta la música. Aquí cantando ‘No llega el olvido’, escribió Nelssie Carrillo junto al video en el que presume tener talento para interpretar temas de la mamá de Chiquis Rivera.

En el clip, se puede ver a la hija del fallecido Édgar Guzmán López cantando un tema de la ‘Diva de la Banda’ con mucho sentimiento.

Los halagos no se hicieron esperar para la adolescente, que en el video aparece con una blusa de tirantes en color salmón y unos jeans de color blanco.

“Pues no canta mal”, “qué bonita y no lo hace mal”, “a mí también me gusta”, le dijeron.