Nieta del Chapo Guzmán sorprende con comentario en redes sociales

Frida Guzmán denuncia a su padrastro de romper sus recuerdos

Julio César Chávez Jr., estaba realizando un en vivo cuando ocurrió el incidente ¡LE QUITÓ SUS FOTOGRAFÍAS! Vuelve a crear polémica la famosa nieta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, tras hacer tremenda confesión contra su aún padrastro Julio César Chávez Jr., hijo del famoso boxeador, en medio de una transmisión que estaba realizando en Instagram. La joven, expresó su molestia ante el hombre por hacer una acción contra los recuerdos de su padre. La joven, de 16 años, es hija de Edgar Guzmán López y Frida Muñoz Román. En el 2008, cuando su padre fue asesinado por la gente de Beltrán Leiva, y su madre se casó con el hijo del icónico pugilista Julio César Chávez, quedó a su cargo y comenzó a tener una gran relación con la familia del boxeador o eso aparentaban, hasta hace unos meses cuando comenzó la pelea entre la pareja. ¡SE LE VA A LA YUGULAR! Frida Sofía Guzmán, nieta del famoso narcotraficante mexicano e hijastra del boxeador Julio César Chávez Jr., hizo fuertes declaraciones en contra de su aún padrastro en plena transmisión en vivo por Instagram. La joven, de 16 años, admitió que se encontraba furiosa con el hombre a través de un comentario que quedó en evidencia para el público del pugilista. Fue la cuenta de Chamonic3, quien dio a conocer el comentario de la joven a través del live de su padrastro y donde se puede ver que ambos están atravesando por un duro momento después de darse a conocer la separación; Frida Sofía, lo acusó de meterse con algo sagrado y que debería contarle a los demás lo que hace en realidad.

En un comentario a través de redes sociales, Frida Sofía Guzmán, hija de Edgar Guzmán López, volvió a contraatacar contra su padrastro en medio de una transmisión en vivo. Julio César Chávez Jr., empezó a hablar mal de su aún esposa y fue la hija mayor de la mujer quien salió en su defensa, lo que molestó al boxeador. La situación, tomó un tinte energético cuando la joven dio a conocer una 'terrible verdad'. "Di cómo tiraste las fotos de mi papá y mis recuerdos de infancia", comentó Frida Sofía a través de la transmisión en vivo que estaba realizando su padrastro en la mañana del miércoles. La joven destacó que Julio César Jr., había cruzado la 'raya' al tirar las fotos que quedaban de su padre, Edgar Guzmán López, y que no podría recuperar.

Y es que Frida Sofía, tenía tan sólo 2 años cuando falleció Edgar Guzmán en pleno ataque fuera de un centro comercial. Poco tiempo después, su madre se casó con el hijo del famoso boxeador y desde ese momento, la joven pasó a convivir con su padrastro y ser parte de la familia que estaban formando; todo parecía indicar que tenían una buena relación, hasta que se dio a conocer la separación de Frida y Julio César Jr. Frida Sofía Guzmán, anunció que se encontraba bastante furiosa contra los recientes ataques que produjo la expareja de su madre. En esa transmisión en vivo, el hijo del famoso pugilista anunció que se encontraba bastante decepcionado de la madre de Frida y anunció, que había incurrido a varias 'faltas' dentro de su matrimonio.

Julio César Jr., mejor conocido como 'Julito', comenzó a hablar sobre su expareja diciendo que le había sido infiel y no le dejaba ver a sus dos hijos: Julia y Julio III. No es la única transmisión en vivo que el pugilista, donde anuncia la mala relación que tiene con la madre de sus hijos y que ha sido una lucha intensa de intereses. Desde que dio a conocer su divorcio, ambos personajes anunciaron sus desacuerdos a la prensa e inclusive, lo que podría haber ocasionado el divorcio. Mientras que Frida Muñoz anunciaba que era la lucha por las adicciones de Julio César Jr., el boxeador confesaba que su aún esposa le fue infiel y por ello, decidió divorciarse. Ahora, el conflicto es por los hijos.

¿Qué comentarios hizo? En la transmisión en vivo Julio César Jr., inició hablando sobre los problemas que está enfrentando con Frida Muñoz y que, desde hace tiempo no ha visto a los hijos que procreó con la mujer. Pero, al parecer dicha información recibió Frida Sofía Guzmán, quien salió en defensa de su madre y el boxeador no dudó en contestar. “¿Y por qué si mi mamá te los a llevado a Tijuana cada fin de semana y no vas a verlos? Entonces no los quieres ver de verdad”, anunció Frida Guzmán en los comentarios de la transmisión. Rápidamente, llamó la atención del pugilista quien intervino y comenzó a decirle que los ‘niños’ no deberían involucrarse en los problemas de adultos.

¿Un problema de adultos? El boxeador, le mencionó a la joven que no debía meterse en los asuntos de adultos y que debía dejar de comentar sobre los problemas que estaba teniendo con su madre. Él, le comentó que no era quien para ‘dar la cara’ y que su madre era la que debía confrontarlo; la joven, no se quedó callada y empezó a decirle que su madre estaba presente para hacerle frente. “El problema es entre tu mamá y yo, de dos adultos, no de niños. No eres tú la indicada para decir cosas, tu mamá tiene que dar la cara y nadie más”, dijo el pugilista en la transmisión en vivo que estaba llevando a cabo a través de redes sociales. Frida Guzmán, no tardó en contestar en mensajes escribiendo: “Aquí está mi mamá, méteme. Ya basta, te mandé solicitud”, anunció la joven molesta.

¿Metiendo ideas? Julio César Chávez Jr., anunció que se encontraba bastante disgustado por la situación y que, de seguro su madre le estaba ‘metiendo ideas’ y por ello, escribía tales comentarios. Frida Sofía, de 16 años, no se quedó callada y comenzó a confrontar al hombre diciéndole que nadie le estaba ‘lavando el cerebro’ y, que se cansó que hablaran mal de su madre. “Y no me están lavando nada el cerebro, simplemente ya me cansé de que hablen mal de mi mamá”, comentó la nieta de ‘El Chapo’ Guzmán hacia los comentarios despectivos que estaba realizando su aún padrastro y, que han afectado la vida familiar que llevan. La lucha que han enfrentado Frida Muñoz y ‘Julito’, lleva meses en tela de juicio.

¿Sólo defiende a su madre? Los internautas, demostraron sus puntos de vista y la mayoría de personas comentaban que estaban de acuerdo con Frida. Algunas personas, le recordaron a Julito que el abuelo de Frida es uno de los narcotraficantes más buscados y debía tener cuidado con los comentarios que hacía en su contra y, que si no deseaba tener problemas debía controlarse. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “La niña sólo está defendiendo a su mamá y si a eso le agregamos que su abuelo es el Señor Guzmán y su papá, el hijo fallecido, la niña pasa a ser blindada, mejor que se calle este bueno para nada”, anunció un comentario en redes sociales. “ya quítenle el phone a este personaje, que mal hablando de la mamá de sus hijos y claro que su hija la va a defender lo que ella vio y vivió cuando tenían una familia con él. Es su mamá.”, dijeron los internautas.