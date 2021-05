Tras informar que niegan visa a hispana, ésta comentó: “El día que estaba en ese avión, a punto de cruzar a territorio mexicano, derramé un par de lágrimas porque tenía mucho miedo. Miedo no solo porque era la primera vez que viajaba sola, sino porque estaba entrando en un país diferente que no recuerdo en absoluto”, indicó en su mensaje, publicado el 18 de mayo.

Lo que se sabe de que le niegan visa a hispana Ana, es que tiene dos trabajos para pagar sus estudios, uno de ellos en una clínica veterinaria en Massachusetts, donde vive, viajó a México para una entrevista sobre su visado solicitada por su esposo estadounidense tras haber contraído matrimonio, luego de que su abogado le asegurara que no tenía nada que temer.

“No voy a mentir, pero a veces me siento desesperada, asustada y sola”, indicó Ana Rafael Cruz en un mensaje en su página de Facebook, donde pide a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como ella que busquen una segunda opinión si se les recomienda regresar a su país para solicitar su visa.

Sin embargo, durante su entrevista en el consulado estadounidense le informaron que visa a hispana le fue denegada alegando que tiene dos entradas ilegales a Estados Unidos, cuando tenía 7 y 10 años, y que no le permitirían regresar hasta mayo de 2031.

“Está bien mal (de ánimo). Tratamos de no llorar delante de ella para darle apoyo, pero está ansiosa, muy triste. No quiere pensar que se va a quedar ahí por diez años”, comentó María, y explicó que a los 10 años volvieron a México por la gravedad de su abuela y regresaron por la violencia en el país.

Indicó que su hermana está en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, con la familia de su padre, a la que no conoce bien, y que se comunica ocasionalmente a través de Whatsapp solo cuando hay conexión, como ocurrió hoy.

“Dice que se cambiaría de lugar con mi hermana y que se arrepiente de lo que hizo (haber ingresado a Estados Unidos de forma ilegal). Pero estamos agradecidas con nuestra madre. Tenía varios trabajos y se aseguró que estuviéramos bien sin ayuda del Gobierno. Me duele el corazón que se sienta así porque es el sistema el que ha fallado a mi hermana, no ella”, afirmó. Archivado como: Niegan regreso a hispana

“Ojalá Dios nos escuche. Hemos hecho mucho de nuestra parte”, comentó su hermana y lamentó que su madre “se siente horrible y llora mucho” ante la situación que le tocó vivir a su familiar, por lo que no creen lo que está pasando

Según informó la agencia EFE, la “soñadora” Karumi Durán no ha parado de llorar en los últimos días. Su pequeña bebé está enferma y ella no puede cuidarla porque un error en una petición de inmigración la ha dejado atrapada en México y con un castigo de diez años que le impide regresar a los Estados Unidos, donde ella hizo toda una vida y permanece su familia.

ESTABA AMPARADA

La pareja explica que, a pesar de que Durán estaba amparada por el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA) desde 2013, se aventuraron a realizar ese pedido con el objetivo de que ella obtuviera la residencia permanente gracias a que Roberto es ciudadano estadounidense

“El abogado nos dijo que iba a ser fácil”, dicen al unísono Reyes y Durán. Pero no fue así. Durán no tiene un ingreso legal a Estados Unidos, documento que se obtiene cuando un extranjero ingresa legalmente por un puerto fronterizo de EE.UU., y por lo tanto no podía tener éxito su pedido de ajuste. Archivado como: Niegan regreso a hispana