Desmienten que otro policía (Tou Thao) de Minneápolis, implicado en muerte de George Floyd, sea hermano de la Kellie, la exesposa de Derek Chauvin, de acuerdo a información del portal de New York Times.

Fue hace unos días que comenzaron a surgir rumores sobre la identidad y relación del otro agente en la escena del crimen, con la mujer del policía que está acusado de homicidio en tercer grado.

En redes sociales como Facebook subieron información que decía “la trama se complica”, esto porque ligaban al policía de nombre Tou Thao, a la esposa de Derek Chauvin.

Según los reportes de los internautas, el policía tenía lazos familiares con la esposa del agente acusado, sin embargo más tarde se revelaría que es falso.

Para desmentir los rumores y publicaciones, Amanda Mason-Sekula, la abogada de la mujer dijo de manera textual: “Tou Thao NO es el hermano de la Sra. Chauvin. Agradecería enormemente la ayuda para calmar ese rumor”.

Y luego agregó: “Su familia ha sido hostigada y amenazada en base a múltiples informes incorrectos”.

Lo que sí se confirmó es que Kellie Chauvin tiene un hermano, pero de ninguna manera es el agente con quien se le liga.

La señora Chauvin participó en 2018 por el título de señorita Minnesota, el cual ganó por lo que fue la primera triunfadora de Hmong.

Los rumores de los lazos familiares surgieron quizá porque en realidad la exesposa de Derek Chauvin tiene un policía, pero está destacamentado en la corporación de St. Paul.

Sin embargo, la misma abogada reiteró que nunca estuvo involucrado en el caso de Geroge Floyd, ni siquiera cerca de los hechos.

De acuerdo al New York Times, el origen de Toy Thao y Kellie pudo ser lo que llevó a la gente a relacionarlos, ya que ambos son asiáticos.

Una de las publicaciones en Facebook dice lo siguiente: “La trama se complica. Acaba de llegar: Kellie Chauvin acaba de solicitar el divorcio de Derek Chauvin por lo que le hizo a George Floyd. O sea, ella no es para ello y lo que hizo o tal vez ella está huyendo de él para protegerse a sí misma y a sus hijos de daño/reacción”.

En tanto, en Twitter una persona publicó: “Acabo de enterarme del otro oficial que fue parte del arresto y bloqueó a Chauvin cuando clavó a George Floyd en el suelo, Tou Thao, es el cuñado de Chauvin. Kellie Chauvin, quien ganó el concurso de la Sra. Minnesota 2019 es la hermana de Thao y ha solicitado el divorcio”.

Todas estas revelaciones surgen en medio del enojo público por la muerte del afroamericano a manos de un policía blanco, por lo que consideran un crimen racial.

Este enfado ha llegado a desencadenar protestas y disturbios en varias partes de Estados Unidos y se extendieron en otros países.

💥THE PLOT THICKENS!💥

Just learned the other officer who was part of the arrest, and blocked Chauvin as he pinned George Floyd to the ground, Tou Thao, is Chauvin's brother in law!

Kellie Chauvin, who won the Mrs. Minnesota 2019 contest is Thao's sister & has filed for divorce! pic.twitter.com/Gv5HjXuw2n

— AmericanWoman (@MAGATrumpUSA45) May 30, 2020