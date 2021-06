Le niegan su diploma a otra estudiante por traer la bandera de México

En medio del evento, Saucedo exhibió la bandera mexicana; pero eso no gustó a las autoridades, quienes la escoltaron fuera del Alamodome, obligándola así a perderse de uno de los días más importantes de su vida.

Subir al escenario y recibir un diploma es una acto que llena de orgullo no solo al estudiante, sino a toda la familia. El pasado sábado, 5 de junio, Ashley Saucedo, una joven graduando del Southwest Legacy High School, quiso rendir tributo a sus padres, pero todo terminó saliendo mal.

El jueves pasado, le negaron el diploma a Ever Martínez López en una escuela de Carolina del Norte porque llevaba a cuestas una bandera mexicana. Pocos días después, el sábado 5 de junio, se repite la historia con Ashley Saucedo en otra institución en Texas.

Saucedo confesó que además querer enorgullecer a sus padres, “también lo hice por todos los padres que son inmigrantes y vienen aquí a los Estados Unidos para tener una vida mejor, no solo para ellos, sino también para sus hijos, los futuros nietos y todos los demás, para que puedan vivir el sueño, el Sueño americano”.

“El año pasado, comenzamos a permitir la individualidad de los estudiantes, como la decoración de birretes de graduación, lo que hicieron muchos estudiantes. A pesar de la interrupción de la graduación, nunca se informó al estudiante que no recibiría su diploma”, destaca el comunicado.

Aun no recibe su diploma

Han pasado ya un par de días y Saucedo aun no sabe qué ocurrirá con su diploma, pues la escuela no le ha indicado cuándo se lo entregarán. Mientras tanto, Saucedo está consciente de que rompió las reglas, pero no esperó que el colegio tomara la extrema decisión de retirarla del acto. “Creo en mi opinión, que si hubiera sacado una bandera de Texas, una bandera estadounidense, la escuela habría tomado un camino diferente”, indicó.

“Merezco una disculpa, no solo yo, sino mi familia y todos los demás que se sintieron ofendidos por eso, porque no es justo que todos los demás obtuvieron su diploma, no siguieron las reglas del contrato y lo obtuvieron y yo no” dijo la joven a KSAT.