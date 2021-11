Dan mala noticia, no podrá regresar a casa. A pesar de la notable mejoria en la salud de Vicente Fernández, se ha informado que el cantante no podrá regresar a casa a pasar las fiestas decembrinas con su familia como mucho se dijo, su hijo Vicente Jr. ha negado que esto pueda pasar.

“Las fechas y los tiempos los marca Dios, los marcan los médicos, y el avance que vaya teniendo”, dijo Vicente Jr., tras dar a conocer que es muy probable que ‘El Charro de Huentitán’ no pueda regresar al rancho ‘Los Tres Potrillos’ y disfrutar de las fiestas con su familia.

Mediante esta entrevista, el cantante de 58 años de edad, y el primogénito de la Dinastía Fernández, Vicente Jr., señaló que por más que les gustaría tener a Vicente Fernández en su hogar, esto no se sabe si será posible, ya que a palabras de Vicente Jr. esto solo lo decidirán Dios y los doctores :

“Tuve la oportunidad de coincidir en una novela con ella, prácticamente más de 8 meses, y me trató como parte de la familia. Tengo mucha comunicación con Gustavo, su sobrino, y también dando oración porque se recupere, así como está teniendo los resultados de mi padre. Va a salir bien, primero Dios”, comentó Vicente Jr.

Por otro lado, People en español s eñala que el hijo de Vicente Fernández, además de confesar que es muy poco probable que su padre no este en casa para las fiestas navideñas, sí señaló que así como espera que su padre mejore, lo espera de la actriz mexicana, Carmen Salinas:

Antes de que Vicente Fernández Jr. señalara que su padre no podrá regresar a casa con ellos a pasar las fiestas navideñas, el hijo de ‘El Charro de Huentitán’ sorprendió en redes sociales al hacer preguntas y respuestas con sus seguidores, en donde el también actor reveló de todo un poco de la salud de su padre e incluso de su propio noviazgo.

ABRE SU CORAZÓN

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Vicente Fernández Jr, y que no tardó en contestar, fue respecto a los sueños que no ha podido cumplir hasta el momento, a lo que respondió de la siguiente manera: “Los sueños son todos los días y se cumplen cada 24 horas, entonces, me faltan muchos por cumplir”.

En otro orden de ideas, no pudieron faltar los usuarios que quisieron pasar de largo el tema del estado de salud actual de Vicente Fernández y prefirieron que el junior les mandara saludos, a quien le desearon lo mejor, tanto a él como a su novia, Mariana González Padilla.