Hispano se debate entre la vida y la muerte luego de que le negaran la atención médica en Colorado

Necesita un nuevo corazón para vivir

Por ser indocumentado, le niegan atención médica a un hispano que necesita un trasplante en Colorado

Moisés Cabrera, un hispano residente del estado de Colorado y quien se encuentra en lista de espera para un trasplante de corazón, recibió la peor noticia de su vida, pues le negaron la atención médica al decirle que no calificaba para recibir el beneficio por no con contar con documentos, según denunció su familia al portal noticiasya.com.

“Hoy acabo de recibir una de las mas malas noticias que me pudieron haber dado, que no califico para que me realicen un trasplante de corazón por falta de papeles”, manifestó el hispano a través de un video.

Moisés, originario de México, hace aproximadamente tres meses que enfermó debido a una bacteria en su estómago. A medida que pasaba el tiempo su situación no mejoraba y debido a la gravedad del problema fue hospitalizado el mes pasado, explicó su hija Daniela Cabrera Godinez a través de la página GoFundMe donde abrió una campaña para recaudar fondos para el hispano.

“Por una razón desconocida, la bacteria comenzó a causar insuficiencia cardíaca. Mi papá tuvo una cirugía a corazón abierto en el pasado, por lo que este es un problema importante. Los médicos no están 100% seguros de qué lo causó, pero su corazón no está bien o no está mejorando”, sostuvo su hija Daniela Cabrera.

De igual forma, la hija del hispano dijo que el tratamiento de su papá ronda los 2 mil dólares mensuales y que el costo del trasplante se eleva a 200 mil dólares, por lo que pide ayuda para lograr ese cometido debido a que la familia mexicana no cuenta con los recursos para costearlos por sí solos.

Su hija Daniela Cabrera también informó que su papá tenía ya un procedimiento quirúrgico en su corazón: “él ya tenía una operación de una válvula en su corazón, así que cuando se puso malo fue mucho peor para él”.

En medio del llanto y la desesperación por la noticia, la esposa del hispano, Luna Godinez, manifestó su inconformidad con la decisión de no poder optar al trasplante por no tener documentos, algo que calificó de injusto debido a que su esposo está registrado como donador de órganos después de morir.

Atención médica a hispano