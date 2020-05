Nicole Suárez humilla a Adamari López con outfit en color azul

Conductoras de Un Nuevo Día aparecen con vestimentas similares

La esposa de Toni Costa recibe más críticas por su atuendo

Nicole Suárez y Adamari López aparecieron vestidas en color azul en el programa Un Nuevo Día, ambas conductoras se tomaron una foto y los fans descubrieron que la también comunicadora logró humillar a la esposa de Toni Costa por su belleza y el outfit que presentó cada una.

La postal fue subida por la producción del programa a través de la cuenta oficial en Instagram y tuvo tanto éxito que hasta la tarde de este jueves 30 de abril de 2020, la publicación superaba las 13 mil 200 reacciones de me gusta y tenía ya casi los 300 comentarios.

En el texto de la cuenta aparece el siguiente mensaje: “Las chicas de azul. Nos encanta el look, pero lo que más nos gusta es su dulzura @nicolesuareztv @adamarilopez”.

Ambas conductoras aparecen con atuendos en color azul, pero la que destacó más es la exparticipante de Nuestra Belleza Latina, quien recibió decenas de comentarios que resaltaron su imagen.

Por el otro lado, la esposa del coreógrafo Toni Costa fue duramente criticada porque algunas personas consideran que no la visten bien.

Aunque la vestimenta de Admari López tuvo un detalle más sexy por mostrar sus hombros, no fue suficiente para llenar la pupila de los seguidores del programa.

Aquí te dejaremos las opiniones de los internautas sobre ambas presentadoras para que tú confirmes si a la chaparrita le hace falta un buen asesor de imagen.

“Esa ropa a Adamari no le va”, le dijo una persona para “abrir boca” a la críticas que vendrían más adelante en comparación con Nicole Suárez: “De acuerdo, se ve horrible”.

Alguien se sumó al mismo punto de vista y dijo: “Bella pero por Dios busque el estilo que la favorezca, no todo le queda y disculpen”.

“La vestimenta de Adamari horrible, ella es hermosa para que la vistan así, busquen una asesora para que vaya de acuerdo a su perfil”, agregó otra internauta.

A este comentario otras personas dijeron estar de acuerdo: “Yo no sé quien la viste porque no la favorece en nada por Dios”, “su asesor de imagen creo la odia… Muy pocas veces atina”, “es cierto el mal gusto es de ella porque mismo en casa o cuando viaja se viste feo… Saludos,buen día”.

Pero las críticas también le llovieron a su asesor de imagen: “El que vistió a Adamari la odia. ¿Porqué tiene que ponerle ropa que parece 3 tallas más? ¿Es que acaso no tienen diseñador que pueda adaptar un modelo al cuerpo de Adamari? Ella es linda con sus kilitos de mas. Hay tantas mujeres rellenitas tan bien vestidas y a ella le meten ropa que no le luce”.

Pero los señalamientos en contra de la esposa de Toni Costa en comparación con Nicole Suárez no paraban: “La chaparrita es linda, pero ese traje sí que la hace mirar muy mal, apoco las compañeras no se lo dicen, que se mira muy mal”, dijo una mujer.

“Bella Adamari, cambien de asesora de imagen”, “parece costal de papas”, “Adamari…tamal mal envuelto”, agregaron internautas.

“La persona que viste a Adamari no sabe nada de vestuario, se ve que no sabe que le queda bien a una chica bajita, Ada es bella y ella no la sabe asesorar, esas mangas horribles no le asientan, siempre la viste feísimo, tal vez la odia jaja”, dijo otra mujer al compararla con Nicole Suárez.