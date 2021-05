Nibali y Evenepoel, de lesiones a favoritos del Giro

A sus 36 años, encara probablemente su última oportunidad de ser tricampeón de esta prestigiosa vuelta. Remco Evenepoel, de 21 años, disputará en cambio su primer Grand Tour. No ha corrido en nueve meses, tras un aparatoso accidente en el Tour de Lombardía del año pasado. La edición número 104 del Giro se realizará del 8 al 30 de mayo y constará de 21 etapas, a lo largo de un total de 3.480 kilómetros (2.162,3 millas) entre la largada en Turín y la meta en Milán. A continuación algunos temas dignos de considerar sobre la carrera.

RETORNOS

Evenepoel es considerado ampliamente uno de los talentos más promisorios de su generación. El belga se consideraba favorito para el Giro del año pasado, que se pospuso hasta octubre por la pandemia. Sin embargo, Evenepoel no ha competido desde agosto, cuando chocó contra el muro de contención de un puente y cayó en una barranca. El ciclista del equipo Deceunick-Quick-Step se fracturó la pelvis y sufrió daños en el pulmón derecho.

“Pienso que no puedes prepararte al 100% para una carrera sin haber corrido, pero ése es el riesgo que corrimos”, dijo Evenepoel el miércoles. “Simplemente estoy contento por estar en la largada finalmente, 10 meses después del accidente. “Así que llevo casi un año sin competir, de modo que mi meta acá será simplemente hacerlo bien en el pelotón otra vez. Me divierto mucho con los chicos y he echado de menos la bicicleta”.