Tiago Ramos sorprende con acusación en redes sociales

El ex novio de la mamá de Neymar dice que fue apuñalado en Cancún

“Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México”, expresó el modelo

¡Vaya escándalo! Tiago Ramos, ex novio de la mamá del futbolista brasileño Neymar, dice que fue apuñalado en Cancún y dice que esto no se quedará así.

En un video de apenas unos cuantos segundos de duración, y que está disponible en la cuenta de Instagram del comentarista David Hernandes, se puede ver al modelo Tiago Ramos ensangrentado y explicando que fue lo que sucedió.

En esta publicación, el ex novio de la mamá de Neymar dice que llegó a un restaurante y pidió un plato de carne. Después, no sabe que fue lo que pasó porque no lo dejaron quedarse, aunque él asegura que no hizo nada.

“Me golpearon entre dos y me apuñalaron por la espalda. Eso no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y em voy de México. Pero volveré”, expresó Tiago Ramos.

Por no usar cubrebocas

De acuerdo con información de El Universal, todo parece indicar que este incidente, en el que el ex novio de la mamá de Neymar fue apuñalado, fue por negarse a usar cubrebocas en plena pandemia por el coronavirus.

Según el periódico brasileño Extra Globo, Nadine Goncalves, mamá del futbolista Neymar, abandonó a Tiago Ramos en Cancún luego de haber tenido una fuerte discusción, por lo que ella tomó la decisión de regresar a Sao Paulo.

No es la primera vez que Tiago Ramos, quien fuera amigo de Neymar, pierde el control de esa manera, por lo que días después se involucró en una pelea en un restaurante, donde terminaría apuñalado al no usar cubrebocas.

