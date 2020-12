New York Post le pide a Trump que “pare su locura”

El periódico neoyorquino arremetió contra Donald Trump llamándolo “anarquista”

Además, lo invitaron a “terminar con esta oscura farsa”

El diario New York Post publicó el domingo un fuerte artículo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le dice “Señor presidente, es hora de terminar con esta oscura farsa”, invitándolo a concentrar su ira en otro lugar.

“Ríndete, señor presidente, por tu bien y el de la nación”, es el título del mordaz artículo publicado este domingo en el New York Post.

El texto reseñado menciona que el país se enfrentará a un “momento de enorme importancia para los próximos cuatro años”, haciendo referencia a las próximas elecciones en Georgia, donde se decidirá el control del Senado.

“El 5 de enero, dos carreras de segunda vuelta en Georgia determinarán qué partido controlará el Senado, si Joe Biden tendrá un sello de goma o una verificación muy necesaria en su agenda”, señala el rotativo.

Sin embargo, el diario arremetió contra el presidente al señalar que esta “obsesionado” con el próximo 6 de enero, fecha en la que el congreso certificará la victoria de Joe Biden.

“Usted ha tuiteado que, mientras los republicanos tengan “coraje”, pueden anular los resultados y darle cuatro años más en el cargo”, señala el artículo, asegurando que Trump está “animando a un golpe antidemocrático”.

El periódico además, hizo mención de las diversas acusaciones de Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones, mismas que no obtuvieron ningún resultado. “Tenías todo el derecho a investigar las elecciones. Pero seamos claros: esos esfuerzos no han encontrado nada”, apuntó el New York Post.

“Entendemos, señor presidente, que está enojado por haber perdido. Pero continuar por este camino es ruinoso”, dijo el periódico que lo “respaldaba”.