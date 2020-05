Este fin de semana del Día de las Madres se inició con una nevada atípica en esta época que cayó el sábado en el noreste de Estados Unidos debido a un vórtice polar que trajo aire helado desde el Ártico.

Algunas zonas altas en el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra registraron acumulaciones de nieve de hasta 25,4 centímetros (10 pulgadas), mientras que se observaron rastros de nieve en la costa desde Maine hasta Boston y más al sur, en Manhattan, reportó AP.

El meteorólogo John Cannon, del Servicio Nacional de Meteorología en Gray, Maine, dijo que en partes del norte de Nueva Inglaterra cayeron hasta 25,4 centímetros (10 pulgadas) de nieve y una poca en zonas costeras de Maine y Nueva Hampshire. Incluso se informó de una nevada ligera en Boston.

“Tuvimos varias pulgadas en muchas zonas del noreste. Esta nevada en mayo es excepcional”, subrayó.

Las zonas más afectadas fueron comunidades en colinas como Sugar Hill, en Nueva Hampshire, donde cayeron 26,6 centímetros (10,5 pulgadas), y Carrabasset Valley, en Maine, donde alcanzó 22,8 centímetros (nueve pulgadas), afirmó.

Las condiciones en el Observatorio del Monte Washington, situado en la cumbre más alta del noreste del país, eran totalmente árticas el sábado en la tarde, con un viento helado de menos 30 grados centígrados (-22 F.) y ráfagas de 140 km/h (87 mph).

En muchas zonas de esa parte de Estados Unidos, la caída de nieve alcanzó marcas sin precedentes, aunque no se mantuvo. Massachusetts no registraba en mayo una caída de nieve mensurable desde 2002, aunque en Central Park de Manhattan, los copos de nieve empataron el registro más alto de 1977 correspondiente a la nevada más tardía de la temporada.

Se espera que el patrón climático extremo traiga frío a áreas tan al sur como las Carolinas y nieve con efecto de lago alrededor de algunas partes de los Grandes Lagos hasta este domingo, detalló NBC News.

El referido medio apuntó que la ciudad de Nueva York alcanzó temperaturas récord de 24 grados Fahrenheit, “rompiendo el viejo récord de 27 grados del 9 de mayo establecido en 1966”. La ciudad de Siracusa, que se encuentra a una hora al norte, alcanzó “una temperatura baja récord de 30 grados”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en Binghamton.

#Polar #Vortex blasts the northeastern #US as latest snow ever is recorded in New York's Central Park and part of New Hampshire will be 100 degrees colder than California

A polar vortex arrived in the northeast United States from Canada this weekend pic.twitter.com/89sb0iSuEK

— Hans Solo (@thandojo) May 10, 2020