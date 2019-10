Netherworld la mejor casa del terror en Georgia XXIII edición

Página

Netherworld cumple de nuevo en su XXIII edición como la mejor casa del terror en Georgia.

Es también considerada como una de las mejores casas de terror del mundo por sus deslumbrantes efectos especiales y actores de gran nivel.

Gracias al espacio de 10 acres que tiene en sus nuevas instalaciones en Stone Mountain, Netherworld presenta en su vigesimotercera temporada dos nuevas mansiones.

En la primera mansión The Night of the Gorgon, los visitantes entran a las entrañas de una montaña donde un culto apocalíptico ha creado un ejército de monstruos de piedra que los querrán aniquilar. Destaca un puente con efectos especiales y una sala de espejos que desorientan al público, entre otros obstáculos terroríficos.

El recorrido dentro de The Night of the Gorgon dura 45 minutos de fuertes emociones y se escucha a los visitantes gritar y carcajearse con una mezcla entre alegría y temor. Es recomendable llevar zapatos cómodos y ropa ligera porque se camina bastante y con tantas luces y efectos especiales se suda como si se estuviera en un sauna.

“En mis 13 años de trabajar en Netherworld he visto de todo. Novios que salen disparados y dejan a sus novias a la merced de los monstruos. Yo he hecho llorar y hasta desmayar a personas; incluso vi una vez que los guardaespaldas de Janet Jackson se espantaron más que ella”, comentó el estadounidense de raíces guatemaltecas Michael Rivera, uno de los actores de Netherworld.

La segunda mansión titulada Cold Blooded simula una base secreta habitada por prehistóricos y horrorosos reptiles que han sido creados para subyugar al ser humano.

“Es la primera vez que vengo y realmente es terrorífica la experiencia en The Night of the Gorgon. Yo realmente no vuelvo a venir pero sí la recomiendo a chicos mayores de 14 años, menores no lo creo”, dijo Luke Jiménez, un chico de 13 años que visitó Netherworld junto a su tía Lissette Martínez y su prima Jasmine Cárdenas y amiga Gisselle Matías.

Contrario a la experiencia de su primo, Jasmine, quien también visitó Netherworld por primera vez, dijo que al principio le dio miedo y gritó pero que después de ver la reacción y gritos de Luke se puso a reír y disfrutó mejor su paseo a costas del primo.