Netflix, Inc. es una empresa de entretenimiento cuyo servicio principal es la distribución de contenidos audiovisuales a través de una plataforma en línea o servicio “on demand” (bajo demanda, por sus siglas en inglés) por streaming.

Además, esta plataforma también produce su propio contenido original o adquieren derechos exclusivos para hacer streaming de contenido.

Netflix actualiza su contenido cada determinado tiempo.

Ya sea solo o en compañía, disfrutar de una serie o película es un deleite después de un largo día de trabajo o de clases, igual es una manera de pasar las vacaciones y momentos de ocio. Te presentamos lo que trae Netflix en Septiembre.

La plataforma digital Netflix nos ha facilitado la tarea de buscar series, películas, caricaturas y otros formatos de video de entretenimiento e información dependiendo de los gustos de cada quien, pero una plataforma de esta magnitud no puede mantenerse siempre con el mismo catálogo de siempre y menos con una clientela exigente que siempre quiere algo nuevo.

Netflix se asocia con proveedores de contenido para obtener las licencias de derechos de streaming para diversas series y películas. “También producimos nuestro propio contenido original o adquirimos derechos exclusivos para hacer streaming de contenido, como Orange is the New Black, Stranger Things, BoJack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt y muchos más. A estas producciones se las llama “contenido original de Netflix”, menciona la plataforma.

Faltan tan solo 11 días para que comience el mes de septiembre, Por lo que la compañía ya informó sobre las variedades que llegarán a nuestras pantallas inteligentes en Netflix en septiembre.

Series

The Politician (27/09/2019)

Élite: Temporada 2 (06/09/2019)

Las del hockey (20/09/2019)

The Ranch: Parte 7 (13/09/2019)

El marginal: Temporada 3 (27/09/2019)

Vis a vis: Temporada 4 (27/09/2019)

Glitch: Temporada 3 (25/09/2019)

El espía (06/09/2019)

Criminal: España (20/09/2019)

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3 (06/09/2019)

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Skylines (27/09/2019)

Tiny House Nation: Volumen 2 (29/09/2019)

The Blacklist: Temporada 6 (21/09/2019)

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Anatomía según Grey: Temporada 15 (01/09/2019)

Pose: Temporada 1 (28/09/2019)

Películas

Entre dos helechos: La película (20/09/2019)

Ocultos por la Luna (27/09/2019)

A mi altura (13/09/2019)

Fragmentado (23/09/2019)

Inferno (15/09/2019)

Cincuenta sombras más oscuras (09/09/2019)

Capitán América y el Soldado del Invierno (01/09/2019)

Sully: Hazaña en el Hudson (17/09/2019)

La gran muralla (09/09/2019)

Dirty Dancing (01/09/2019)

Chicas pesadas (01/09/2019)

Las crónicas de Spiderwick (15/09/2019)

Diario de una pasión (01/09/2019)

Jackass número dos (Versión sin clasificación) (01/09/2019)

Escuela de Rock (01/09/2019)

Documentales y especiales

Bill Gates bajo la lupa (20/09/2019)

The Chef Show: Volumen 2 (13/09/2019)

Abstract: The Art of Design: Temporada 2(25/09/2019)

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (15/09/2019).

Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea (13/09/2019)

En pocas palabras: Temporada 2 (26/09/2019)

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 (06/09/2019)

Mo Gilligan: Momentum (30/09/2019)

Bill Burr: Paper Tiger (10/09/2019)

Jeff Dunham: Beside Himself (24/09/2019)