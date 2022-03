Fieles seguidores del actor piden justicia para Octavio

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de los seguidores del actor fallecido quienes también piden justicia: “Nerea me alegra mucho saber que ya se está aclarando el asunto de Octavio Ocaña, me da alegría y también me da tristeza al mismo tiempo porque se que lo extrañas mucho, pero el te da fuerza” se lee.

“Que se haga justicia para el gran Benito, que en paz descanse”, “No estás sola!!! Desde Argentina todo nuestro amor y apoyo”, “Que bueno que se siga investigando justicia para Octavio”, “Justicia!!!! Que no se nos olvida lo que hicieron con Octavio”, “Así sera, justicia para ese niño tan hermoso”, fueron otros comentarios.