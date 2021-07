Cuando Ángel Sánchez vio llegar a los agentes del SWAT, se atrincheró en su casa y les gritó a los oficiales que no se acercaran porque les iba a disparar. Algunas veces Sánchez se paraba en la ventana principal de los departamentos con el arma en una mano y cargando un bebé de tres meses en el otro brazo.

Los agentes del SWAT del SAPD se colocaron en tres diferentes posiciones y uno de ellos al responder a los tiros de Ángel Sánchez, de acuerdo a William McManus, “de manera inadvertida” hirió a Neida Tijerina. A la mujer no le pudieron prestar ayuda de inmediato porque la situación se prolongó hasta la madrugada del martes 28 de julio.

La familia de Neida Tijerina no quiere hablar todavía

Una fuente dentro de la familia de Neida Tijerina, quien habló con MundoHispánico a condición de no revelar su nombre, explicó que por ahora los deudos de la joven madre de cuatro hijos no darán declaraciones a los medios de comunicación hasta no conocer los detalles del incidente en el que murió la mujer y entonces decidirán qué hacer.

William McManus, del SAPD, reveló que “se realizó una autopsia esta mañana (miércoles 28 de julio) y aunque aún los médicos legistas no pueden afirmar de manera concluyente que Neida Tijerina murió como resultado de que los oficiales dispararon contra el sospechoso, la evidencia física parece respaldar esa conclusión” reconoció.