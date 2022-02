El esposo de la periodista «perdió casi todo su aprendizaje»

En otra parte de esta entrevista, Neida Sandoval compartió que su esposo sí podía hablar, pero no prestaba atención, además de que no podía caminar y «perdió casi todo su aprendizaje». Jomari Goyso le preguntó, con todo el respeto posible, que a quién le lloraba y con quién se apoyaba para sobrellevar esta situación.

«Yo creo que me congelé, esto es un trauma, En la vida yo he aprendido a enfrentar la adversidad con dignidad, pero esto era bastante fuerte porque no tenía a mi familia inmediata acá, toda mi familia vive en Honduras, la familia de David vive en Tennessee. Yo tengo a mis buenos colegas y amigos, pero todo mundo anda ocupado en sus cosas y me apoyaron mucho».